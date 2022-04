“Stiamo poco allegri”: il messaggio di Lapo Elkann dopo Juve-Bologna

Lapo Elkann lancia un messaggio su Twitter dopo il pareggio di Juventus-Bologna: “Stiamo poco allegri”

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Nonostante il gol in pieno recupero, la Juventus non può gioire dell’1-1 casalingo contro il Bologna.

Allegri è finito sul banco degli imputati per il gioco espresso dalla formazione bianconera questa sera, ma più in generale lungo tutto l’arco della stagione. Su Twitter sono tanti i tweet contro il tecnico toscano e si fa notare anche quello pubblicato da Lapo Elkann. Un cinguettio diretto proprio ad Allegri: “Siamo poco allegri… Allegri” il tweet pubblicato e che è stato accolto da numerosi commenti con tanti utenti che ne hanno anche approfittato per chiedere l’esonero di Allegri.