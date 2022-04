Immobile risponde all’uomo che non ti aspetti: Sarri si salva nel recupero

La sfida serale della 33esima giornata di Serie A tra Lazio e Torino finisce con un pareggio: a Pellegri risponde Immobile

Se per la Lazio potevano esserci minime speranze per credere ancora nel quarto posto dopo il pari interno della Juventus con il Bologna, dopo la sfida interna contro il Torino sembra ormai quasi tutto sfumato. I biancocelesti infatti agguantano il pareggio contro i granata soltanto nel recupero, grazie ad un colpo di testa del solito Ciro Immobile.

La formazione ospite era passata in vantaggio nella ripresa con l’uomo che non ti aspetti. E’ stato infatti Pietro Pellegri, entrato ad inizio ripresa, a trovare il gol del vantaggio del Torino, alla sua prima rete in campionato e in granata. Il gol è arrivato da calcio d’angolo, che ha sorpreso i biancocelesti. La Lazio, poco pericolosa anche dopo il gol ospite, è riuscita a trovare il pareggio soltanto nel secondo minuto di recupero. Perfetto il cross di Milinkovic-Savic, che pesca Immobile per una volta perso da Bremer. Il colpo di testa del capitano è vincente. A tempo quasi scaduto, Cataldi sfiora il clamoroso 2-1. La squadra di Sarri aggancia la Fiorentina a 56 punti: la Roma a Napoli può provare ad allungare definitivamente sui rivali cittadini.

Lazio-Torino 1-1

Marcatori: Pellegri (T) 56′, Immobile (L) 92′

CLASSIFICA:

Milan 71 punti; Inter* 69; Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* e Lazio 56; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Torino* 40; Udinese** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno