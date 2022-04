Finale da thrilling, Vlahovic salva la Juventus contro il Bologna

Un gol di Vlahovic nel finale di gara salva la Juventus dalla sconfitta contro il Bologna: di Arnautovic il gol rossoblù

Stop Juventus che vede ora a rischio il piazzamento Champions. I bianconeri pareggiano in casa contro il Bologna in una gara in cui nel finale è successo davvero di tutto.

Dopo un primo tempo senza grosse occasioni da rete, nella ripresa succede di tutto. Arnautovic al 52′ sblocca il match, poi dopo tocca a Cuadrado vedersi negato la gioia della rete dal palo. Ancora il legno a dire no alla Juventus nel finale quando in campo si scatena il caos. Soumaoro atterra Morata, l’arbitro lascia proseguire poi assegna punizione ed espelle il rossoblù. Medel non gradisce e si becca anche lui il cartellino rosso. Bologna in nove e Juventus all’assalto: Vlahovic nel finale trova il gol del pareggio che rende meno amara la serata bianconera.

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1: 52′ Arnautovic (B), Vlahovic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 71 punti, Inter* 69 punti; e Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* 56; Lazio* 55; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia; 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno