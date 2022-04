ESCLUSIVO | Il nuovo Alaba gratis in Serie A: ecco chi lo vuole

Nome importante in orbita calciomercato Serie A: si tratta di Derrick Kohn, terzino sinistro tedesco considerato il nuovo Alaba

La stagione calcistica volge al termine in tutta Europa e mentre le squadre affrontano le ultime partite per raggiungere i rispettivi obiettivi, i direttori sportivi sono già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa del prossimo anno.

Non fa eccezione il Sassuolo, che negli ultimi anni si sta specializzando nella valorizzazione dei giovani talenti italiani e stranieri. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si registra un interesse della dirigenza neroverde per Derrick Kohn, terzino sinistro tedesco classe 1999 che milita attualmente in Olanda con il Willem II, in passato seguito anche dal Napoli. Il suo contratto con il club di Tilburg scade nel 2023, il che rende il costo del suo cartellino molto abbordabile, ma c’è di più. Una clausola prevede la possibilità di liberarsi a costo zero in caso di retrocessione e a cinque giornate dal termine la formazione di Hofland occupa il penultimo posto in Eredivisie. Una situazione che rende Kohn, ribattezzato già il ‘nuovo Alaba‘, appetibile a molte società anche in Germania, in Turchia e nella stessa Olanda. Vedremo se il Sassuolo sarà capace di battere la concorrenza.