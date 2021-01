Novità importanti in ottica calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis cerca l’erede di Ghoulam: spunta il tedesco Kohn

In scadenza di contratto nel 2022, Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli con un anno di anticipo rispetto al previsto. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha dimostrato di non contare sul terzino algerino, che ha racimolato finora soltanto 142 minuti in Serie A spalmati su sette presenze, di cui appena una da titolare. Il club partenopeo è già alla ricerca di un sostituto che possa contendere il posto a Mario Rui e, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nel mirino del Ds Giuntoli è finito Derrick Kohn. Si tratta di un esterno sinistro di origini ghanesi classe 1999 nel giro delle Nazionali minori tedesche. Cresciuto nel Bayern Monaco, milita attualmente in Olanda con il Willem II, che per il suo cartellino chiede circa 3 milioni di euro. Un prezzo invitante per De Laurentiis.