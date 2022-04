Svolta Lautaro Martinez: solo in questo modo resta all’Inter

Non è certa la permanenza all’Inter di Lautaro Martinez. Finale di stagione decisivo per il futuro in maglia nerazzurra del ‘Toro’ argentino

Alti e bassi in questo 2022 per Lautaro Martinez. Simone Inzaghi e l’Inter si affidano al ‘Toro’ argentino per lo sprint scudetto nella corsa con le rivali Milan e Napoli.

Soltanto quattro reti su azione nell’anno solare per l’attaccante classe ’97, a secco nelle ultime partite compreso il Derby d’Italia vinto tra le polemiche contro la Juventus. Sostituito da Correa, Lautaro ha saltato successivamente per squalifica la gara con il Verona e oggi con tutta probabilità tornerà a guidare l’attacco dei campioni d’Italia insieme al connazionale ex Lazio nell’anticipo contro lo Spezia.

Questo è comunque un finale di campionato importante per il ‘Toro’ che punta a confermare le gerarchie nel reparto offensivo e ad allottare un eventuale addio nel prossimo mercato estivo. Lautaro – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – viene sempre considerato una pedina fondamentale dalla dirigenza e da Inzaghi, un top player sul quale puntare anche per il futuro.

Calciomercato Inter, finale di stagione decisivo per il futuro di Lautaro Martinez

Serviranno però prestazioni da ‘vero’ Lautaro in questa fase finale di campionato per chiudere i rumors di mercato e convincere definitivamente l’Inter a non cedere alle tentazioni che potrebbero arrivare in estate. Le big europee sarebbero infatti pronte a mettere sul piatto delle ricche offerte per strappare il nazionale albiceleste alla squadra campione d’Italia, con il ‘Toro’ che piace soprattutto in Liga e in Premier League. Serve una scossa a Lautaro Martinez per svoltare e tenersi stretta l’Inter, scacciando i fantasmi del mercato dopo il rinnovo dello scorso ottobre fino al 2026 e un ingaggio da oltre 6 milioni a stagione.