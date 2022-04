Napoli, è la fine di un ciclo: addio deciso per altri due big

Il Napoli prova a compattare i ranghi in vista del rush finale in campionato, corsa scudetto ancora aperta ma altri due addii in vista

Il ko con la Fiorentina è stato un duro colpo da metabolizzare per il Napoli, ma la corsa scudetto è ancora aperta. Nelle ultime sei giornate, gli azzurri proveranno a ripartire per realizzare un sogno a lungo inseguito. Ma, che sia titolo o meno, la sensazione è che si sia alla fine di un ciclo, con diversi protagonisti destinati a lasciare.

La ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola oggi fa il punto sulla situazione di Fabian Ruiz e Lozano. Rinnovo lontano per lo spagnolo, il contratto in scadenza nel 2023 fa sì che in estate la cessione sia molto probabile. Gli indizi portano tutti in Spagna, lì dove il centrocampista vuole consacrarsi. Il Real Madrid di Ancelotti lo attende, senza sottovalutare l’ipotesi Barcellona. Per quanto riguarda il messicano, il suo ingaggio da 4,5 milioni l’anno pesa troppo per le idee di ridimensionamento del monte ingaggi di De Laurentiis. Il suo contributo quest’anno per vari motivi è andato troppo a singhiozzo e la sua volontà di cimentarsi altrove potrebbe essere accontentata. Calciomercato.it aveva raccontato già qualche mese fa dell’ipotesi di vedere nella prossima stagione Lozano al Manchester United.