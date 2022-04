Milan, accelerazione per il bomber: si tratta dopo Pasqua con lo scambio

Il Milan fa sul serio per il bomber di domani, incontro in programma la prossima settimana: c’è già l’ipotesi di scambio

Le recenti difficoltà del Milan a fare gol (soltanto sette reti in totale nelle ultime nove gare in tutte le competizioni) stanno rallentando la corsa dei rossoneri verso lo scudetto, e non potevano passare inosservate. Gli acciacchi di Ibrahimovic stanno incidendo, il momento magico di Giroud sembra si sia esaurito e il resto della squadra fatica a supportare la manovra. Se non si accende Leao, si fa davvero dura.

Già in tempi non sospetti si parlava di mosse importanti da parte del Milan per il reparto offensivo, una linea di condotta che adesso prende sempre più concretezza. C’è la necessità, da parte del Diavolo, di avere forze fresche in avanti per confermarsi ad alti livelli in campionato e provare anche a battere un colpo in chiave europea. Accelerazione decisa da parte di Maldini e Massara, che pianificano il summit chiave dopo Pasqua.

Milan, incontro per Scamacca e non solo: doppio fronte con il Sassuolo

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce dell’avanzamento deciso da parte del Milan per Gianluca Scamacca. Uno sprint che forse avviene non in maniera casuale a pochi giorni dal derby di ritorno con l’Inter in Coppa Italia e con un confronto a distanza che anche in campionato sta entrando nella fase cruciale. Si sogna il sorpasso ai cugini nerazzurri e sul piatto, nell’incontro con Carnevali programmato per la prossima settimana, potrebbe essere messo come parziale contropartita il nome del giovane Colombo, ma anche quello di Daniel Maldini. Ci sono inoltre conferme all’interessamento del Milan per Traorè raccontato da Calciomercato.it, mentre starebbe lentamente scemando l’interesse per Berardi, scoraggiato dalla cifra molto elevata che il Sassuolo continua a chiedere.