Fa infuriare Allegri: ribaltone Juventus, c’è una sola certezza

La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo la prossima estate: non ci sarebbe solo Paulo Dybala in partenza nell’attacco della ‘Vecchia Signora’

Non solo Paulo Dybala: potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nell’attacco della Juventus in vista della prossima stagione.

L’addio del numero dieci è ormai certo, dopo la spaccatura sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno e la conclusione di un matrimonio durato sette anni. L’unico sicuro della permanenza è ovviamente Dusan Vlahovic, nuovo leader tecnico del reparto offensivo di Allegri. Graviteranno attorno al centravanti serbo i destini della ‘Vecchia Signora’, mentre resta incerto il futuro di Alvaro Morata e Moise Kean.

La dirigenza della Continassa cerca un corposo sconto per l’attaccante spagnolo, rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti peri riscatto dall’Atletico Madrid. Allegri spinge per la permanenza di Morata, mentre Cherubini e Arrivabene non vorrebbero andare oltre i 15-20 milioni per acquisire l’intero cartellino del giocatore. Discorso per certi versi simile per Kean, anche se in questo caso non ci sarebbe la ferma volontà del tecnico livornese di confermare in rosa il classe 2000.

Calciomercato Juventus, Kean fa arrabbiare Allegri: ipotesi addio

L’ex PSG ha deluso finora le attese di Allegri al suo ritorno sotto la Mole, malgrado gli attestati di stima davanti ai giornalisti del mister bianconero verso il prodotto della cantera. Kean in diverse occasioni ha fatto arrabbiare Allegri per l’impatto poco incisivo mostrato entrando in campo dalla panchina, come successo nelle ultime due occasioni con Inter e Cagliari. Soltanto 5 reti all’attivo nella stagione in corso, lontano anni luce dai 19 centri messi a referto con la maglia del Paris Saint-Germain.

Un buon finale di campionato potrebbe così non bastare a Kean per guadagnarsi la riconferma nel rooster offensivo di Allegri, con la Juventus che apre a un nuovo addio per il 21enne attaccante. Gli uomini mercato della Continassa valuterebbero un nuovo acquirente in Premier League o di riproporlo nuovamente al PSG dell’estimatore Leonardo, altrimenti rinegoziare – come per Morata – un riscatto al ribasso rispetto ai 28 milioni di euro che fanno fede all’accordo stipulato in estate con l’Everton. Attacco da rifondare, Vlahovic è l’unica certezza: nella Juve 3.0 di Allegri potrebbe non esserci più spazio per Kean.