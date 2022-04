CMIT TV | Dybala, l’Inter è avvisata: “Loro avvantaggiati”

Il futuro di Paulo Dybala tutto ancora da scrivere: le sensazioni sul suo possibile approdo all’Inter

Intervenuto alla CMIT TV Simone Togna, collaboratore di TuttoSport, ha parlato dell’ipotesi Dybala per l’Inter.

“Dybala non è una boutade. Quella che qualche mese fa sembrava solo chiacchiericcio per mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, in realtà è diventata – dopo il non rinnovo dell’argentino – una possibile opportunità da cogliere. Questo non significa che l’Inter prenderà Dybala, né che sia vicina. Significa che è una potenziale operazione. Marotta lo ha sempre detto: guardiamo il mercato, guardiamo tutte le occasioni e quale miglior occasione di prendere ad una tua acerrima rivale il suo numero dieci”.

Togna continua parlando delle mosse dell’Inter: “Non va dimenticato che l’Inter dovrà cedere prima di comprare e anche dal punto di vista delle cessioni non è detto che quanto pianificato dai nerazzurri trovi riscontro nella concretezza delle situazioni. E poi su Dybala c’è l’interesse di club stranieri e si sta vagliando il mercato inglese e spagnolo alla ricerca di potenziali acquirenti. All’estero potrebbero essere più avvantaggiati nel raggiungere un accordo economico con Dybala”.