Colpo di scena Morata: si fa per 29 milioni

Oltre all’addio certo di Dybala, rimane in bilico il futuro di Alvaro Morata alla Juventus. Gli scenari sull’attaccante della nazionale spagnola, attualmente in prestito con diritto di riscatto a Torino dall’Atletico Madrid

La Juventus potrebbe rivoluzionate il proprio reparto offensivo nella prossima stagione, dove il solo Dusan Vlahovic ha la certezza di restare alla corte di Massimiliano Allegri.

Dopo sette stagioni si separeranno le strade con Paulo Dybala, vista la rottura e il mancato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sul mercato anche Moise Kean che non ha convinto dopo il suo ritorno sotto la Mole, mentre rimane in bilico Alvaro Morata (a gennaio corteggiato con insistenza dal Barcellona di Xavi) nonostante la stima di Allegri e la volontà della dirigenza bianconera di confermarlo in rosa.

Al momento però non c’è l’accordo con l’Atletico Madrid sulle cifre del riscatto, con la Juve che ha chiesto un forte sconto ai ‘Colchoneros’ per acquisire in maniera definitiva il cartellino dell’attaccante iberico classe ’92. Rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, la ‘Vecchia Signora’ punta a un affare tra i 15 e i 20 milioni. Somma questa abbondantemente superata dall’Arsenal che già lo scorso gennaio aveva sondato il possibile acquisto del giocatore.

Calciomercato Juventus, ostacolo Arsenal: Morata a rischio addio

Stando ai rumors che arrivano da Oltremanica e precisamente dal ‘Sun’, il sodalizio londinese avrebbe insegnato in serbo un assegno da oltre 29 milioni di euro per assicurarsi i servigi di Morata la prossima estate. Il nazionale spagnolo sta bene a Torino e premerebbe per restare sotto la Mole, anche se sarebbe tentato da una nuova esperienza in Premier League per riscattare la deludente parentesi – sempre in quel di Londra – con la maglia del Chelsea.

Senza l’accordo con la Juventus, l’Arsenal potrebbe sparigliare le carte e accontentare l’Atletico per portare Morata alla corte del connazionale Arteta, che avrebbe chiesto alla dirigenza una punta di spessore internazionale sul mercato. L’ex Real Madrid è fuori da tempo dai piani di Simeone e valuterebbe di buon occhio entrambe le possibilità – Juventus o Arsenal – per proseguire la propria carriera.