“Hanno chiamato Dybala”: la rivale mette nei guai l’Inter

Continua la telenovela sul futuro di Paulo Dybala che a fine stagione lascerà a parametro zero la Juventus. Non c’è solo l’Inter in Italia sulle tracce del numero dieci argentino

Paulo Dybala croce e delizia della Juventus anche nella trasferta di Cagliari, una delle sue ultime partite in maglia bianconera prima dell’addio.

Il numero dieci e la ‘Vecchia Signora’ nelle scorse settimane non hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e le strade si divideranno in estate dopo un matrimonio durato sette anni. Il futuro della ‘Joya’ continua ovviamente a tenere banco: un Dybala libero a parametro zero fa gola a diverse big d’Europa sul mercato.

In primis l’Inter, con l’estimatore Marotta che segue con attenzione gli scenari sul fantasista albiceleste che lo stesso Ad nerazzurro portò a Torino nel 2015. L’oneroso ingaggio del giocatore è però un ostacolo per i campioni d’Italia, che devono liberare spazio in attacco per farlo sbarcare a Milano. Ma non c’è solo l’Inter sulle sponde del Naviglio a pensare a una possibile offensiva per il classe ’93 di Laguna Larga.

Calciomercato Inter e Milan, derby per Dybala: la mossa di Maldini

Anche il Milan potrebbe inserirsi nei discorsi per il campione argentino, considerando che il ‘Diavolo’ ha urgente bisogno di un uomo tra le linee in grado di fare la differenza viste le negative prestazioni di Brahim Diaz. I rossoneri potrebbero infatti rinunciare con un anno d’anticipo allo spagnolo che tornerebbe al Real Madrid, affondando il colpo così per Dybala. L’attuale ‘diez’ della Juventus piace tanto a Maldini e Massara, con il Dt milanista che di recente ha avuto dei contatti con l’entourage dell’ex Palermo.

“Maldini ha chiamato Antun per chiedere informazioni su Dybala“, ha rivelato il giornalista Luca Momblano – dentro le vicende del mondo Juve e dell’attaccante argentino – intervenendo a ‘Top Planet’. Anche per il ‘Diavolo’ l’ingaggio del giocatore sarebbe fuori portata (Dybala punta a uno stipendio da 9-10 milioni all’anno), con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha comunque provato a vederci chiaro con un sondaggio perlustrativo. Il Milan non si tira fuori dalla lotta per la ‘Joya’ albiceleste: derby scudetto ma anche sul mercato con l’Inter, c’è un certo Paulo Dybala in ballo.