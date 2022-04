Allegri gongola: 115 milioni per una super Juventus

La Juventus pianifica il mercato per la prossima estate. La dirigenza bianconera a caccia dell’erede di Dybala: Cherubini e Allegri puntano al doppio colpo

La Juventus vuole chiudere al meglio la stagione blindando il posto in Champions League e dando l’assalto alla Coppa Italia, con lo scudetto che rimane un sogno nonostante il distacco ridotto nell’ultimo turno da Milan e Napoli.

La dirigenza della Continassa ha iniziato a panificare nel frattempo le strategie di mercato per la prossima stagione, dove la ‘Vecchia Signora’ in attacco non farò più affidamento su Paulo Dybala dopo il mancato rinnovo del numero dieci. Urge perciò un sostituto all’altezza per rimpiazzare la ‘Joya’ e al momento i nomi principali sulla lista di Cherubini portano a Zaniolo e Raspadori.

Dalla Spagna però arriva un’altra suggestione per la Juventus. Il portale ‘Don Balon’ rilancia il profilo di Joao Felix per la squadra bianconera in vista della prossima estate. Il talento portoghese non amerebbe lo stile di gioco di Simeone a Madrid e avrebbe aperto ad un possibile addio a fine stagione. Inoltre, in caso di mancata qualificazione dell’Atletico in Champions League, anche il suo agente Jorge Mendes premerebbe per portarlo via dai ‘Colchoneros’.

Calciomercato Juventus, Allegri bussa da Simeone: assalto a Joao Felix e Renan Lodi

Joao Felix avrebbe una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro e oltre alla Juve sarebbe nei radar anche dell’Arsenal se dovesse cambiare magia. Cherubini e Allegri non si fermerebbero però solo al baby lusitano in casa Atletico Madrid. E’ risaputo l’interesse della ‘Vecchia Signora’ per Renan Lodi, obiettivo principale per la corsia mancina per il dopo Alex Sandro. Per strappare il terzino brasiliano a Simeone ci vorranno 30-35 milioni di uro e la Juventus dovrà fare attenzione anche alla concorrenza dalla Premier League di Newcastle ed Everton. I bianconeri guardano con molta attenzione in casa Atletico per il futuro.