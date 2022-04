L’Inter e Dybala in contatto: blitz dell’intermediario

L’Inter al lavoro per regalarsi Paulo Dybala a parametro zero: contatti con l’argentino, atteso l’intermediario in Italia. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo ruoterà anche intorno al nome di Paulo Dybala. L’argentino sarà uno dei big più chiacchierati dopo la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Come noto, l’Inter di Marotta è in prima fila per il possibile colpo a parametro zero. Non mancano però gli ostacoli, come l’alto ingaggio richiesto dall’attuale numero 10 bianconero e un monte ingaggi da alleggerire in casa nerazzurra. Quella che porta all’Inter è in ogni caso una pista concreta e da tenere assolutamente d’occhio. L’ex Marotta vuole regalarsi l’attaccante argentino e i contatti sono già avviati.

Calciomercato Inter, l’intermediario di Dybala atteso in Italia: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la prossima settimana arriverà in Italia l’intermediario che segue da vicino Paulo Dybala. Il quotidiano conferma i contatti con l’Inter, che ha però bisogno di tempo e deve prima liberarsi di ingaggi pesanti come quelli di Sanchez e Vidal. Da monitorare anche la situazione di Lautaro: il connazionale di Dybala non è in vendita, ma come fatto con Hakimi e Lukaku il club nerazzurro valuterà tutte le offerte che arriveranno in sede. Oggi l’Inter non ha lo spazio, in termini di ingaggio, per offrire all’ex Palermo uno stipendio top (almeno 6 milioni come Lautaro e Brozovic), ma tra un mese lo scenario potrebbe già cambiare. Staremo a vedere.