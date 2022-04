‘Tradisce’ l’Inter firmando a zero col Milan: annuncio choc in diretta

Il Milan ha contattato il giocatore dell’Inter in scadenza a fine stagione. Ecco tutti i dettagli

Un anno dopo o giù di lì, il Milan potrebbe ‘vendicarsi’ dello scippo Calhanoglu. In che modo? Semplice, prendendo un giocatore dell’Inter. A zero, ovviamente.

Gratis dai nerazzurri, in casa Milan ci sarebbe già un’idea. Anzi, un nome. Nome che, stando alla diretta di stasera di ‘Top Calcio 24’, è stato pure “contattato dalla dirigenza rossonera“. Maldini e Massara sono dunque già passati ai fatti, compiendo un primo approccio con l’interista in scadenza a giugno. Un big, un titolarissimo della squadra di Simone Inzaghi: parliamo di Ivan Perisic.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Milan per Perisic

A fine mese, massimo inizio maggio il club di viale della Liberazione si incontrerà con l’entourage del croato provando a trovare un’intesa per il rinnovo. L’Inter ha già alzato l’offerta a 4 milioni più bonus per i prossimi due anni, Perisic vorrebbe un ulteriore ‘sforzo’ da parte della società di Suning, come premio per l’ultima grande stagione. Marotta e Ausilio non vogliono perdere Perisic, Milan permettendo come per Dybala…