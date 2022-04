Salah-Juve, è tutto deciso: tridente pazzesco

La Juventus cerca un altro colpo anche in attacco e ci sono già piste concrete ma anche suggestioni clamorose: una di queste è da brividi

La Juventus ha visto sfumare definitivamente lo scudetto nella sconfitta contro l’Inter. Una partita che poteva lasciare senza dubbio delle scorie e che in un primo tempo aveva realmente complicato la trasferta di Cagliari. Poi la rimonta con de Ligt e Vlahovic che ha messo al riparo, almeno per ora, i bianconeri dalla Roma, prima inseguitrice per la Champions.

Anche se Mourinho, lontano 5 punti, ha già fatto sapere di non credere più al quarto posto, ormai già della Juventus. Alla Continassa qualcuno avrà fatto gli scongiuri sicuramente, ma sempre con un occhio pure al calciomercato e alle prossime mosse. Per Cherubini in estate ci sarà tanto lavoro, anche più di quello portato brillantemente a termine a gennaio, con gli innesti di Zakaria e Vlahovic. E di Gatti ovviamente. Ma Allegri ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, in primis la difesa, poi il centrocampo e infine l’attacco. Dove ci si muoverà in base agli addii, il primo e più doloroso quello di Dybala e poi sarà da capire quello di Bernardeschi. Ma la Joya andrà sostituita e sono in corso valutazioni importanti.

Sogno Salah: l’annuncio che spiazza la Juve

I nomi per la Juventus per raccogliere l’eredità di Dybala sono sempre gli stessi, con in cima Raspadori e Zaniolo, con quest’ultimo però molto più costoso. Si è parlato anche di Asensio – finito prepotentemente in orbita Milan – e Isco. E anche di Angel Di Maria, che sarebbe svincolato dal PSG ma ha 34 anni. Non solo, perché la suggestione forse più grande riguarda Mohamed Salah, che è in scadenza 2023 con il Liverpool e di rinnovo per il momento non c’è ombra. “Ho già detto più volte che voglio rinnovare, ma ci sono tante cose che la gente non sa“, ha detto l’egiziano. Che ieri è stato ancora protagonista con una buona prestazione nel 2-2 in casa del City. In queste settimane anche sui giornali si è parlato di un sondaggio bianconero.



In Inghilterra ne parlano parecchio: “Salah è felice a Liverpool, ma potrebbe anche pensare a una nuova esperienza di vita, in un altro paese. Non dobbiamo credere che si tratti solo di una questione di soldi, anzi direi tutt’altro. Penso che la Spagna sarebbe la migliore opzione per lui”, ha detto Roy Keane a ‘Sky Sports’. E la Liga vorrebbe dire solo Real Madrid, che lo sogna da un po’ ma ora è concentrato su Mbappe. Il classe ’92 in Italia ci è già stato, è vero, ma si è trovato benissimo a Roma e a Firenze e la Juve potrebbe magari puntare su questo. Mettendo in conto che servirebbe però un altro sforzo economico enorme e per questo la pista resta comunque davvero molto difficile. Ma con Chiesa e Vlahovic sarebbe un tridente incredibile. Così come lo sarebbe, ovviamente, con Benzema e Vinicius.