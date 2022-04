Salah per il dopo Dybala: l’annuncio che fa sognare la Juve

L’esterno esce allo scoperto. Le dichiarazioni dell’attaccante – sogno proibito della Juventus – in merito al suo futuro fanno sognare i tifosi

Le grandi squadre stanno monitorando con attenzione la situazione legata a Mohamed Salah. Il calciatore egiziano, autore anche quest’anno, di una stagione di alto livello, con ventotto centri e dieci assist, in trentotto partite, potrebbe lasciare il Liverpool a breve.

Il contratto dell’ex Fiorentina e Roma scadrà il 30 giugno 2023 ed è evidente che senza una firma a breve, un suo addio all’Inghilterra, già in estate, non sarebbe da escludere.

I rumors attorno al suo nome si stanno ormai rincorrendo da tempo. Ad approfittare della situazione potrebbe essere il Psg, che al termine della stagione, ha voglia di rivoluzionare, ancora una volta la propria squadra. Salah potrebbe davvero essere il nome giusto per il dopo Mbappe. Il francese, come l’egiziano, non ha ancora firmato. Il contratto del giovane talento transalpino, però, scade il prossimo 30 giugno e qui il tempo appare, davvero scaduto.

Ma il Psg non è l’unica squadra sulle tracce di Salah. Piace tanto al Barcellona di Xavi, che vuole mettere a segno un altro colpo per migliorare ancor di più l’organico.

Non si può escludere, però, un ritorno dell’egiziano in Italia. Dopo Roma e Fiorentina, nel futuro di Salah potrebbe esserci la Juventus. E’ il sogno (quasi impossibile) dei bianconeri per il dopo Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, futuro Salah: parla l’egiziano

Un sogno alimentato dalle parole del calciatore, che in un’intervista a ‘SkySports’, non ha di certo rassicurato i tifosi del Liverpool. Il futuro dell’attaccante africano resta dunque tutto da scrivere: “Nuovo Contratto? Ci sono molte cose che la gente non sa al riguardo – afferma Salaha – Non posso essere egoista e parlare della mia situazione contrattuale, siamo nel periodo più importante della stagione per la squadra, quindi parlare della squadra è la cosa più importante. Rinnovo? Non posso dire di sì, non posso dire di no. Ho detto molte volte quello che voglio, ma davvero non posso sia il momento di approfondire il discorso sul contratto perché è una situazione davvero delicato della stagione”