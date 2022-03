Mossa clamorosa della Juve: torna in Serie A l’erede di Dybala

La Juventus ragiona già sul dopo Dybala e pensa al sostituto, l’argentino potrebbe avere una chance a sorpresa in Serie A

Si avvicina il redde rationem in casa Juventus. Lunedì, come raccontato da Calciomercato.it, i bianconeri incontreranno l’entourage di Dybala per discutere finalmente del suo rinnovo. Un summit atteso da diverso tempo e i cui esiti appaiono più incerti che mai.

La situazione è nota: in autunno, era stata trovata un’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, su cifre, tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione, che non verranno certamente riproposte ma saranno riviste al ribasso. Le tensioni del recente periodo e i continui rinvii indicano la delicatezza del momento e la possibilità che si arrivi a una separazione, sebbene la volontà delle parti sarebbe quella di proseguire insieme, si fa concreta. Tanto più che la Juventus sarebbe già nell’ordine di idee di salutare la ‘Joya’ a fine stagione e ragionerebbe già sul sostituto.

Giallo Dybala: ‘bloccato’ dall’Inter, sullo sfondo un’altra big italiana

Il giornalista Luca Momblano riferisce che anche la Juventus avrebbe preso informazioni sul futuro di Mohammed Salah. L’egiziano a sua volta ha una situazione contrattuale tutta da definire, con un accordo in scadenza nel 2023 con il Liverpool, e i bianconeri vogliono provare a inserirsi. Per quanto riguarda Dybala, resta sempre vivo l’interessamento dell’Inter e anzi Marotta, stando a Momblano, avrebbe di fatto ‘bloccato’ l’argentino, ma occhio al possibile ingresso sulla scena di un nuovo attore. Secondo il giornalista, infatti, potrebbe provarci anche il Napoli, anche se al momento non sono arrivati segnali da parte della società azzurra e di De Laurentiis.