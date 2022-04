Conte e Paratici sfidano il Milan, spallata Tottenham anche alla Juve

Il Milan punta un grande colpo di mercato, ma deve fare attenzione all’inserimento di Conte e Paratici con il Tottenham

Il Tottenham, dopo una parte centrale di stagione molto complessa, è in risalita prepotente in Premier League. Quattro vittorie consecutive per gli Spurs, anche rotonde nel punteggio, che hanno riportato la squadra di Conte in piena zona Champions. L’obiettivo adesso, in vista del rush finale, appare raggiungibile.

Un traguardo fondamentale per programmare il futuro e pensare in grande. Abbiamo già raccontato che Conte può pensare a una ‘spesa’ con la Champions in tasca considerevole, che potrebbe impattare su squadre italiane come Inter e Milan e non solo. Il tutto trova ulteriori conferme parlando di un obiettivo per il quale Paratici potrebbe incrociare le lame con il Milan di Maldini e Massara.

Milan, occhio al Tottenham per Asensio: novità dall’Inghilterra

In Inghilterra, il ‘Mirror’ scrive che degli intermediari avrebbero proposto il nome di Marco Asensio, accostato anche alla Juve, agli Spurs. Calciomercato.it ha raccontato dei contatti avviati tra il Milan e Asensio per un’operazione non semplice, ma sicuramente suggestiva e che potrebbe rivelarsi fattibile. Il Real Madrid, come abbiamo spiegato, parte da una quotazione di 40 milioni, destinata tuttavia a scendere. I buonuffici tra i rossoneri e i ‘Blancos’, un rapporto molto solido costruito in primis da Maldini, potrebbero alla fine risultare decisivi, ma l’inserimento del Tottenham non è da sottovalutare. Da capire quale sarà, in conclusione, la volontà del giocatore.