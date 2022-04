Prima la Champions e poi super spesa: Conte ‘spaventa’ Milan e Inter

Antonio Conte punta a riportare in Champions League il suo Tottenham mentre per la prossima stagione serviranno rinforzi. Occhi puntati in difesa: italiane coinvolte

Da quando è approdato sulla panchina del Tottenham non sono mancati alti e bassi per Antonio Conte, che ha il chiaro obiettivo di riportare il club britannico in Champions League. La strada per il quarto posto si fa maggiormente favorevole dopo i risultati di ieri che hanno visto cadere sia il Manchester United che l’Arsenal, offrendo al contempo un successo rotondo e convincente con i suoi Spurs. Son e compagni ora sono al quarto posto con 57 punti ed una striscia di 4 vittorie di fila che fa ben sperare per il rush finale.

L’approdo o meno alla prossima Champions League peserà, e non poco, anche sul destino del Tottenham tra mercato e la stessa panchina di Conte che ha tutte le intenzioni di ottenere risultati importanti. Per farlo servirà anche una sessione di trasferimenti all’altezza, strettamente legata anche agli introiti derivanti dalla massima competizione europea, senza dimenticare il prestigio e l’appeal verso i grandi campioni che porta in dote.

Calciomercato Inter e Milan, Conte a caccia di difensori: da Skriniar a Botman

Conte ha quindi voglia di rinforzare il Tottenham a dovere in vista della prossima annata, con particolare attenzione alla difesa, da sempre grande fulcro delle squadre dell’allenatore salentino. Nello specifico oltre ai vari Gvardiol, Schlotterbeck e Bastoni, gli ‘Spurs’ potrebbero mettere nel mirino, alle giuste condizioni, altri nomi, tutti legati a Milan e Inter più o meno direttamente.

Al netto di Bastoni un altro calciatore di Inzaghi che potrebbe far gola a Conte è Milan Skriniar, che proprio con lui è divenuto gradualmente adatto alla difesa a tre, passaggio ancora da digerire al 100% dalla squadra inglese. In questa ottica andrebbero anche nomi come Bremer, accostato alla stessa Inter, e Botman che invece è l’obiettivo designato per la difesa del futuro del Milan, che punta forte su di lui.

Si tratta di centrali tutti più o meno giovani e di enorme talento, ma soprattutto adatti anche a giocare a tre, requisito fondamentale per Conte. Va però evidenziato come Skriniar sia un punto fermo di Inzaghi, su Bremer non manchi la concorrenza, mentre per Botman il ‘diavolo’ ha intenzione di puntarci forte.