Doppio nome per il rilancio, la Juventus ha già deciso

La Juventus valuta le opzioni per i rinforzi di mercato, arriverà un solo colpo in un reparto in particolare: è corsa a due

Il finale di stagione, per la Juventus, sarà importante per assicurarsi il quarto posto, resistendo al rientro delle rivali, e per provare a conquistare la Coppa Italia. Da Cagliari si riparte, per i bianconeri, dopo il ko con l’Inter, per tentare una degna chiusura di annata. Poi si penserà al futuro, anzi, la dirigenza è già al lavoro.

C’è da mettere mano a diverse cose, per sistemare la rosa e dare ad Allegri la possibilità di essere competitivo il prossimo anno da subito per lo scudetto e per un miglior percorso europeo. Una lunga lista di nomi, quella che Cherubini sta valutando, per tentare un nuovo salto di qualità e aprire un ciclo. Il tutto, sempre con il mantra della sostenibilità economica delle operazioni, naturalmente, ma dovremmo vedere, in generale, una Juventus con maggiori margini di spesa. Le riflessioni sono in corso e in particolare in un ruolo una decisione è già stata presa.

Juventus, a centrocampo ne arriverà uno solo: ecco il testa a testa

In mezzo, con l’acquisto di Zakaria a gennaio, dovrebbe arrivare un solo nome. Secondo ‘Tuttosport’, la corsa dovrebbe ridursi a Jorginho e a Renato Sanches. Entrambi danno la possibilità di giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1. L’interessamento per Jorginho è stato confermato a Calciomercato.it dal suo agente, si attende l’evolversi della situazione in casa Chelsea. Anche se Dario Pellegrini, collega de ‘Il Tirreno’, ha spiegato che il piano A della Juventus potrebbe rivelarsi, a sorpresa, Frenkie de Jong. Per il momento, più lontano invece Paul Pogba. Il ritorno del francese sarebbe, e non da oggi, graditissimo, ma non si trova ancora la quadra per il suo ingaggio.