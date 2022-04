Il doppio accordo è arrivato, la Juventus mastica amaro

La Juventus vede allontanarsi due obiettivi di calciomercato in un colpo solo, l’intesa che brucia i bianconeri

La stagione attuale ha confermato le criticità presenti nella rosa della Juventus. I bianconeri dovranno mettere mano a un profondo rinnovamento in estate, per rilanciarsi verso un nuovo ciclo vincente.

In molti reparti, ci sono giocatori che non si sono dimostrati all’altezza di determinate aspettative, o che sono arrivati alla conclusione del loro percorso con la squadra torinese. Ecco perché i rumours di mercato che coinvolgono la Juventus sono già alquanto numerosi e destinati a monopolizzare le prossime settimane. Si lavora su svariate piste, da parte del ds Cherubini e della sua squadra, per cercare di regalare a Massimiliano Allegri rinforzi quanto più possibile funzionali. Ma tra i tanti profili monitorati dai bianconeri, ce ne sono alcuni che stanno già sfuggendo.

Juventus, il doppio blitz del Bayern sa di beffa

Il Bayern Monaco infatti è pronto a mettere a segno un doppio acquisto proprio tra obiettivi, o, a questo punto, ex tali, della Juventus. La ‘Bild’ riferisce dell’accordo con l’Ajax per l’acquisto di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese, sulla base di 28 milioni di euro più bonus. E non è finita qui, dato che arrivano conferme sul colpo Mazraoui. Calciomercato.it aveva anticipato che il laterale marocchino si sarebbe svincolato a zero dall’Ajax, ora è in dirittura d’arrivo l’accordo con i bavaresi. Mancano soltanto i dettagli per un doppio innesto di qualità e quantità per la corazzata tedesca. Per i rinforzi a metà campo e sulla fascia, la Juventus dovrà guardare altrove.