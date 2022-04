CMIT TV | Sanzioni Uefa: Zotti fa chiarezza sul caos Bodo-Roma

Il giornalista Emanuele Zotti è intervenuto alla nostra CMIT TV per parlare del brutto evento avvenuto nel post gara di Bodo/Glimt-Roma

La Roma ha perso ancora contro il Bodo/Glimt in Conference League, ma la sconfitta passata in secondo piano rispetto allo spiacevole evento accaduto nel post partita. Parecchio subbuglio è stato generato dall’aggressione negli spogliatoi tra Knutsen, tecnico dei norvegesi, e Nuno Santos, preparatore atletico dei capitolini.

Il capitano Lorenzo Pellegrini, visibilmente provato, ha denunciato il fatto ai microfoni di ‘Sky’ nel post partita. Il club giallorosso, inoltre, ha da poco rilasciato un comunicato ufficiale. Emanuele Zotti, giornalista de ‘Il Tempo’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito alla nostra CMIT TV, sul canale Twitch di Calciomercato.it. Il collega ha riassunto il tutto, parlando anche di un presunto video: “Sono state ore bollenti. Dalla denuncia di Pellegrini si è passata a quella del Bodo nei confronti di Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma. L’allenatore del Bodo ha sferrato un pugno a Santos. Negli spogliatoi è intervenuta la polizia norvegese, che però ha archiviato la pratica. Secondo il Bodo l’allenatore è stato aggredito e ha reagito per difendersi. Il Bodo sostiene di avere un video, che non ha pubblicato perché girato privatamente alla Uefa, in cui si vede chiaramente tutto. È stata aperta un’indagine, i procedimenti Uefa sono più rapidi. Al ritorno più che di festa sarà un clima infuocato”.

Bodo-Roma, Zotti: “La partita d’andata non è a rischio. Sanzioni solo ai protagonisti”

Zotti, poi, ha commentato le parole dure di Mourinho sul campo del Bodo: “Fa parte della sua tattica la partita verbale. Sul terreno di gioco non è stato gentile, ma era accaduto lo stesso con l’Olimpico a inizio stagione. Più che del ritorno ora fino a giovedì si parlerà del pugno e bisognerà attendere per capire chi ha ragione. Pellegrini? Da come l’ho visto mi è sembrata proprio una persona scossa che aveva assistito all’accaduto poco prima”.

Sulla possibilità che la partita d’andata sia a rischio e sulle sanzioni Uefa: “Non è assolutamente a rischio la gara, così come l’esito. I club possono incappare in delle sanzioni essendo oggettivamente responsabili. Ma credo che sarà una cosa circoscritta ai protagonisti. Squalifica per l’allenatore del Bodo? Possibile, ma qualunque la decisione dovrebbe arrivare dopo la gara di ritorno”.

Infine, Zotti si è espresso sulla deludente prestazione della Roma: “Ho visto sicuramente una squadra diversa rispetto a quella che avevamo visto ai gironi. Il Bodo, però, ha mantenuto la sua identità. Però non ho visto grandi pericoli, la Roma ha fatto tutto da sola. Rui Patricio non va crocifisso, ma il suo errore è grave e resta. Shomurodov e Vina si sono rivelati entrambi protagonisti in negativo. La Roma ha approcciato bene, se l’è complicata e poi i cambi l’hanno condannata. Ai punti, però, la Roma meritava più del Bodo”.