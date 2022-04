Roma, la denuncia di Pellegrini: “Vergognoso”

Roma, il clamoroso episodio denunciato da Pellegrini al termine della gara: “E’ una vergogna”

Parole di rammarico, ma anche di denuncia per un episodio spiacevole avvenuto al termine della gara. A parlare, a ‘Sky Sport’, è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ha così commentato la sconfitta giallorossa sul campo del Bodo/Glimt: “Il rammarico è uscire di qui con una sconfitta, la prossima settimana giocheremo una partita importante, sapevamo che sarebbe stata una battaglia”.

Il capitano giallorosso ha denunciato un’aggressione ai danni di Nuno Santos, preparatore dei portieri dei capitolini. “E’ successo purtroppo un atto spiacevole, per la competizione e per la scritta ‘Fair Play’ che c’è sulle maniche delle nostre maglie. Il loro allenatore ha iniziato a dire qualcosa al nostro preparatore dei portieri dopodiché lo ha aggredito in maniera forte. Atti così sono un insulto alla Roma e alla competizione, è una vergogna” ha denunciato il giallorosso. Pellegrini ha parlato anche del campo: “Vergognoso che si arrivi a giocare un quarto di finale su un campo come questo. Non dobbiamo di fare questo la scusa. Tra una settimana ci sarà una battaglia che vogliamo vincere a tutti i costi. Dispiace per quello che ho visto perché è veramente vergognoso”.

Sull’infortunio di Mancini: “Non sa neppure lui bene cosa sia accaduto, mi sembrava abbastanza preoccupato, spero non sia nulla di grave”. Per chiudere: “Sono contento a metà della mia prova, era giusto coronare il mio record di gol in stagione con una vittoria stasera, questo però era solo il primo tempo, i nostri tifosi per il secondo tempo saranno fondamentale, vogliamo mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo”.