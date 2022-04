Ansia Mourinho per Mancini: l’esito degli esami

Serata storta per la Roma quella di ieri in casa del Bodo/Glimt: sconfitta in rimonta contro i norvegesi ed infortunio per Gianluca Mancini. Le condizioni del difensore

Si prospetta un’altra settimana infuocata per una Roma che non può proprio più sbagliare. I giallorossi ieri sera sono usciti malconci dalla trasferta in casa del Bodo/Glimt, persa per 2-1 in rimonta dopo il vantaggio di Pellegrini al tramonto del primo tempo. Nella ripresa infatti qualche errore di troppo e un po’ di sfortuna hanno fatto il resto, complicando il cammino in Conference League dei capitolini, protagonisti peraltro di un post partita infuocato.

Oltre al danno del ko in casa del Bodo, con polemiche annesse attraverso il raccontato di Lorenzo Pellegrini nell’intervista post-partita alimentate poi nella giornata odierna da un comunicato di risposta dello stesso club norvegese che tiene aperta la questione. Non è però finita qui, con la Roma che deve infatti anche fare i conti con l’infortunio di Gianluca Mancini, uscito nel corso della ripresa a causa di un problema al ginocchio destro dopo un intervento in scivolata.

Arrivano però buone notizie per Josè Mourinho in quanto gli esami a cui si è sottoposto il centrale giallorosso hanno escluso lesioni.