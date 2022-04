CMIT TV | Da Berardi a Zaniolo, annuncio in diretta: “Trattativa chiusa”

Alla nostra CMIT TV si è parlato del futuro di Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo, annuncio importante in diretta: “La trattativa è chiusa”

Il prossimo ostacolo per il Milan si chiama Torino. Gli uomini di Pioli proseguono la preparazione in vista della gara di domenica, che andrà in scena alle ore 10 aprile. Il ‘Diavolo’ è chiamato a riscattare subito il deludente pareggio arrivato col Bologna, ma la sfida si preannuncia assai tosta.

Leao e compagni sono inciampati più volte contro avversarie medio-piccole, perdendo in totale ben 14 punti. Non proprio un cammino all’altezza di un club che ambisce alla conquista dello scudetto. Preoccupa non poco, inoltre, la produzione del gruppo in termini di gol. Ci sono volute ben 103 conclusioni per siglare le quattro reti delle ultime sei partite. Gli attaccanti, in questo senso, stanno mancando. Giroud non timbra dal match al Maradona, Ibrahimovic da gennaio e Brahim Diaz addirittura da settembre. Insomma, indubbiamente l’ambito traguardo richiede un cambio di marcia. È chiaro, però, che serviranno anche degli interventi nella prossima sessione di calciomercato. A tal proposito, in queste ore sta circolando insistentemente il nome di Berardi in orbita Milan. I rossoneri vorrebbero un esterno destro che possa agire pure da trequartista e il classe ’94 piace parecchio.

Camelio alla CMIT TV: “Berardi-Milan è fatta. Zaniolo? Andrà via dalla Roma”

L’AD dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha dichiarato che Berardi sarebbe perfetto per il club di Via Aldo Rossi. Sul possibile affare si è espresso l’esperto di calciomercato Enrico Camelio alla nostra CMIT TV, rilasciando un importante annuncio: “Berardi sarà un giocatore del Milan. La trattativa col club è chiusa. Anche con il giocatore sono molto vicini“. Dunque la fumata bianca sembra essere davvero vicina.

Camelio, poi, ha detto la sua anche su Zaniolo, al centro di numerose voci di mercato: “Confermo che andrà via dalla Roma. Se Allegri è l’allenatore giusto per lui? Secondo me deve andare all’estero“. La Juventus, come vi abbiamo raccontato, non si è ancora mossa concretamente per adesso. L’agente di Zaniolo – accostato pure al Napoli – è tornato a parlare ai microfoni di Calciomercato.it nei giorni scorsi, smentendo le voci che circolano sul futuro del suo assistito. I bianconeri, dal canto loro, continuano a pensarci e a breve, se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza giugno 2024, potrebbero farsi avanti con decisione.