Intreccio Juventus con Inter e Milan: affare da 120 milioni

La Juventus ha aperto la stagione di caccia per i rinforzi in vista della prossima stagione, ai bianconeri arriva un annuncio ben preciso

Il lungo calciomercato della Juventus è già iniziato. I bianconeri sanno di dover acquisire diversi rinforzi per poter puntare in alto nella prossima stagione, c’è fiducia nel lavoro di Allegri ma la rosa ha bisogno di determinati innesti in vari reparti.

Arrivabene e Cherubini sono al lavoro su diverse ipotesi, la cui fattibilità effettiva si capirà con il passare delle settimane. La dirigenza del club piemontese si prepara ad una sessione di mercato tutta all’attacco, per i colpi in prima linea ma non solo. Da questo punto di vista, arriva un avviso ben preciso, un messaggio che alla Continassa viene prontamente registrato per capire il da farsi.

Bottega Sassuolo: Carnevali tra Raspadori, Berardi, Scamacca e Traore

A lanciarlo è Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. In una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, parla dei numerosi giocatori neroverdi nel mirino delle big. Su Raspadori, accostato proprio alla Juventus, spiega: “Se lo vogliono, dovranno rassegnarsi a spendere. Io non vorrei vendere nessuno, ma quando arrivano certe offerte di stipendio è difficile trattenere i migliori. La Juve ci aveva già chiesto Raspadori in estate, ma presero Kean, non essendoci il tempo per imbastire una trattativa. Nell’ultimo periodo non li ho sentiti in merito, ma se ci contattassero non ci faremmo trovare impreparati. Anzi, aspetto la Juve a braccia aperte. In ogni caso, per caratteristiche, lui è perfetto per loro”.

La richiesta, per il giovane attaccante, come per tutti gli altri big – Berardi in ottica Milan, Scamacca in orbita Inter, Traorè in ottica Napoli – è piuttosto circostanziata: “Per tutti, si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Quanti ne venderemo? Non voglio pensarci. A oggi sono tutti incedibili, poi chissà”. Confermando, di fatto, le parole di Aravecchia alla CMIT TV sui gioielli di mercato in casa Sassuolo. Sul futuro di Berardi: “E’ il nostro campione, non lo darei via. Ma sarebbe perfetto per il Milan”. E su Scamacca: “L’Inter è interessata, ma attenzione all’estero. Ma deve ancora crescere, forse dovrebbe restare un altro anno da noi”.