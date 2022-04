CMIT TV | “Già pronto per la Juventus”: base d’asta 30 milioni

Alla nostra CMIT TV è intervenuto il giornalista Stefano Aravecchia: commento sugli obiettivi di Milan, Inter e Juventus in casa Sassuolo

Il Sassuolo si conferma una delle note più liete della nostra Serie A. Alessio Dionisi ha raccolto una pesante eredità come quella di Roberto De Zerbi, ma si è dimostrato pienamente all’altezza del compito.

Tantissimi i gioielli neroverdi che si stanno mettendo in mostra. Era inevitabile che big come Juventus, Inter e Milan (insieme ad altre compagini di spessore all’estero) mettessero gli occhi su di loro in vista del prossimo calciomercato estivo. Sul tema è intervenuto il giornalista della ‘Gazzetta di Modena’ Stefano Aravecchia. Il collega, alla nostra CMIT TV sul canale Twitch di Calciomercato.it, ha detto la sua dapprima sul possibile sbarco di Berardi al Milan: “Io non ho certezze. So che a Pioli Berardi piace tantissimo. Il problema è la valutazione che fa il Sassuolo di Berardi di 38 milioni di euro, che il Milan ritiene eccessiva. Se il Sassuolo non abbassa le pretese è difficile. Pioli, però, sta spingendo Maldini e Massara almeno per fare un’offerta”.

RASPADORI-JUVENTUS: Aravecchia parla anche di Raspadori, accostato a tutte le big italiane, dalla Juventus alla Roma: “Credo che sia già pronto per i bianconeri. Ha bruciato le tappe anche in Nazionale. Credo che sarebbe perfettamente all’altezza del salto. Partiamo da una base di 30 milioni a salire, quindi economicamente non è semplice. Ma il giocatore è ingolosito dalle avances della Juve”.

Calciomercato Juventus, Aravecchia: “Per Raspadori 30 milioni a salire”

TRAORE: “Il problema è che lui sta facendo molto bene. Sta facendo un campionato straordinario e il Sassuolo lo aveva preso per 16 milioni dall’Empoli. In questo momento per Traore non è mai stata fissata una cifra, quindi tutto è possibile”.

SCAMACCA: “Non ci sono closing imminenti. Sulla carta sembra quello più sicuro di partire a giugno. Ora è uno di quelli più vicini alla cessione. La base è 40 milioni e il Sassuolo raramente accetta qualcosa che non sia cash. Si era parlato di Inter, ci sta provando anche il Milan”.

PIANO SASSUOLO: “Non li venderà tutti, dà un’occhiata anche ai risultati sportivi. C’è anche un discorso tecnico, quindi non li può vendere tutti. Io penso che due partiranno, in più c’è il grande punto interrogativo su Berardi, perché lui vuole compiere il salto”.