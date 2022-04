Allegri gongola, arrivano conferme: c’è fiducia per il colpo a centrocampo

La Juventus lavora su presente e futuro con particolare attenzione a ciò che potrebbe accadere in mediana dove servirà almeno un innesto importante. Il preferito è un grande ritorno in Serie A

La Juventus è uscita dalla corsa allo scudetto dopo il ko rimediato in casa contro l’Inter, in una partita che peraltro aveva complessivamente visto una buona prestazione da parte della squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri intanto tra rinnovi, addii e possibili nuovi innesti guardano già al prossimo anno, quando potrebbe esserci qualche cambiamento soprattutto in mediana, reparto spesso criticato e recentemente falcidiato dagli infortuni, non ultimo quello occorso a Manuel Locatelli che resterà out un mese.

Una delle priorità di Cherubini e soci è senza dubbio l’acquisto di un regista di centrocampo con il nome di Jorginho che torna ancora una volta di moda, con tanto di interesse confermato anche dall’agente dello stesso calciatore italo-brasiliano.

Calciomercato Juventus, Jorginho obiettivo chiave: fiducia sull’italo-brasiliano

Arrivano notizie interessanti in chiave Jorginho–Juventus anche dall’Inghilterra con ‘Football Insider’ che evidenzia come la società bianconera stia diventando sempre più fiduciosa in merito all’ingaggio del regista italo-brasiliano del Chelsea. Il club italiano spera di sfruttare l’incertezza che aleggia intorno al destino della società londinese provando ad attirare il calciatore che ha peraltro il contratto con i ‘Blues’ in scadenza a giugno 2023, con le speranze del Chelsea di assicurargli un prolungamento che sono state bloccate dalle sanzioni del governo.

Stando alla fonte britannica la Juventus ha proprio intenzione di sfruttare la situazione nella quale versano gli inglesi provando anche a proporre un contratto a lungo termine dello stesso Jorginho che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia, lì dove ha fatto benissimo soprattutto con Maurizio Sarri indossando la maglia del Napoli.

Intanto dal punto di vista strettamente del campo la Juventus è in lotta per arrivare tra le prime quattro, mentre i ‘Blues’ sono terzi in Premier ma rischiano seriamente di uscire dalla Champions League dopo l’1-3 incassato in casa in settimana contro il Real Madrid. Potrebbero quindi essere le ultime uscite di Jorginho in Europa con il Chelsea.