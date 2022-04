Dybala, la sfida è lanciata: “Contratto di un anno”

Tiene banco il futuro di Paulo Dybala, all’argentino arriva una ‘sfida’ clamorosa in vista della prossima stagione

Ancora un mese e mezzo e poi le strade di Dybala e della Juventus si separeranno. Il mancato rinnovo della ‘Joya’ con i bianconeri ha spalancato i possibili fronti del mercato, c’è curiosità adesso per capire dove l’argentino, dopo sette anni trascorsi a Torino, giocherà nella prossima stagione.

Al momento, situazione fluida: come raccontato da Calciomercato.it, non sono ancora arrivate offerte concrete all’entourage di Dybala. Sondaggi sì, e anche numerosi. Ci pensa l’Inter, eccome, con Marotta a cui non dispiacerebbe affatto ritrovare il suo pupillo. Ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham, senza trascurare altre piste. La partita appare piuttosto aperta al momento ed è difficile sbilanciarsi in pronostici a carattere definitivo. Le prossime settimane potranno dire molto, le mosse delle società interessate inizieranno a dipanarsi in un’ottica di ampio respiro. Anche a parametro zero, è un colpo che rappresenta un investimento importante per le cifre potenziali del suo contratto. Per il suo futuro, comunque, arriva un suggerimento piuttosto a sorpresa, un vero e proprio guanto di sfida.

Dybala, il consiglio di Capello: “Ecco cosa farei al suo posto”

La provocazione arriva da Fabio Capello, protagonista di una lunga intervista sul ‘Corriere dello Sport’. Il commentatore di ‘Sky’, esprimendosi sull’attaccante, ha detto: “Faccia un salto da Padre Pio. Il suo problema è pregare che non si faccia più male, tecnicamente non si può discutere ma negli ultimi due anni ha giocato troppo poco per noie di ogni genere. Se sta in salute, è un top. Io gli consiglierei questo: se sta bene a Torino, lanci una sfida alla Juventus, proponga un contratto di un solo anno, si rimetta in gioco e dimostri di nuovo quanto vale”.