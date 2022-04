Offerta al ribasso per Dybala, sorpasso all’Inter in Serie A

Paulo Dybala riflette sul futuro: preferirebbe l’estero, ma in Italia c’è una doppia chance clamorosa

Nella Serie A sta sparendo il talento. È l’analisi che compare questa mattina sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’, che individua in Dybala, Zaniolo, Insigne e Milinkovic-Savic i depositari principali di quel genio che in Italia va per ridursi ulteriormente. Le società preferiscono sacrificare i giocatori più talentuosi in noma della certezza e soprattutto dell’abbattimento dei costi.

La prima ‘vittima’ è stata appunto Insigne, che il Napoli ha portato a scegliere l’oro del Canada con un’offerta al ribasso. Altri due dei top player della Serie A sono Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic, che non sono ancora certi di cambiare squadra in estate ma l’ipotesi è concreta. La Roma può lasciar andare il 22 per 40 o 50 milioni, la Juventus c’è ma anche l’estero è una pista potenzialmente calda viste le cifre. Difficile, se non impossibile, pensare invece al ‘sergente’ ancora in Italia, per lo stesso motivo. L’ennesima grande stagione ha fatto nuovamente alzare l’asticella della richiesta di Lotito, che sa di poter pretendere anche 70-80 milioni di euro. Una cessione che rischia di rivelarsi necessaria. E ovviamente si arriva a Paulo Dybala, il cui futuro è ancora avvolto nel mistero.

Juventus, Dybala vuole il Milan. E Marotta si ‘offre’ alla Joya

Di Paulo Dybala si sa solo che non giocherà più nella Juventus. L’annuncio è stato già fatto poche settimane fa, non c’è ritorno. I bianconeri hanno fatto una scelta precisa, prendendo già Vlahovic e Zakaria, in estate si concentrerà sulla difesa puntellando anche gli altri reparti. E la Joya? Nella stagione dei 29 anni l’argentino vuole una squadra e un progetto che lo metta al centro, ma non è facile anche a causa di un ruolo che in Italia sta sparendo e che anche all’estero non è più così ‘battuto’. Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea come per Dybala si siano mossi Arsenal e Newcastle, che però non sono andati oltre la manifestazione d’interesse. Ma l’attuale 10 della Juve sarebbe ancora piuttosto freddo in questo senso, anche se preferirebbe lasciare l’Italia.

Se però non dovesse trovare all’estero la soluzione migliore, allora rientrerebbe in gioco la Serie A con un paio di scenari clamorosi. Perché secondo il quotidiano la preferenza di Dybala in questo caso ricadrebbe sul Milan, che non prevede nella sua linea societaria accordi economici molto lunghi né onerosi. Ma sarebbe ovviamente una scelta che fa discutere, in una rivale della Juve ma pure dell’Inter dell’amico Marotta. L’altra pista è ovviamente quella legata ai nerazzurri, ma in questo senso Marotta – con cui c’è un legame molto stretto – avrebbe ‘offerto’ i nerazzurri come soluzione intermedia. Tradotto: non potendo caricarsi di ingaggi troppo impegnativi, il dirigente interista avrebbe fatto sapere a Dybala di essere anche disposto a fargli firmare – con cifre “praticabili” – un anno di contratto per permettergli il rilancio.