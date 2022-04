Corsie infuocate: subito l’erede di Cuadrado | Colpo da 30 milioni

La Juventus osserva i possibili colpi sulle fasce: conferme per il colpo ‘italiano’ sulla destra

Nel processo di rinnovamente della Juventus verranno toccati in estate tutti i reparti. Dopo i colpi Locatelli, Zakaria e Vlahovic però c’è ancora la difesa da aggiustare e ringiovanire. I bianconeri hanno già preso Gatti, è vero, ma il centrale del Frosinone avrà bisogno comunque di un periodo di adattamento.

Soprattutto la Juve ha decisamente urgenza di rivoluzionare le fasce, nelle prossime due-tre sessioni di mercato Cherubini dovrà mettere a segno almeno due ma anche tre colpi alla sezione ‘terzini’. Perché Alex Sandro ormai è un lontano parente di quello del Porto ed è in scadenza 2023: se arrivasse un’offerta la società lo accompagnerebbe all’uscita senza problemi. E dietro di lui il vuoto, se non gli adattati De Sciglio o Danilo. Meglio a destra con lo stesso brasiliano e Cuadrado, ma sono entrambi ultratrentenni e il colombiano resta in scadenza. Anche se il rinnovo sembra cosa abbastanza scontata, c’era un accordo ma poi è stato bloccato tutto. Il giocatore spera in un biennale, ma sa che dovrà ridursi l’ingaggio. Ma i bianconeri hanno già individuato l’erede.

Juventus, confermato l’interesse per Molina: discorso avviato, servono 30 milioni

Cuadrado resta uno dei cardini assoluti della Juventus, come esperienza ma anche e soprattutto a livello qualitativo. Molto della pericolosità offensiva della squadra di Allegri passa per i suoi piedi, soprattutto quando non c’è Dybala. Ed è accaduto spesso, senza contare che dal 1 luglio la sua assenza sarà definitiva. Con Vlahovic le cose sono migliorate, ma il colombiano resta fondamentale. Il problema è che a maggio farà 34 anni e la Juve potrebbe anticipare l’arrivo del suo erede per battere la concorrenza. Si tratta di Nahuel Molina dell’Udinese: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le voci arrivate dall’Argentina sembrano aver trovato conferma.

L’interesse della ‘Vecchia Signora’ c’è – come raccontatovi nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it – e il discorso con i friulani sarebbe stato già arrivato, con alcuni giovani che potrebbero fare il percorso inverso. L’esterno (6 gol in campionato) viene però valutato 30 milioni e piace anche all’Atletico Madrid. Da valutare la decisione sulle tempistiche da parte della Juve. Cherubini vuole però anche e soprattutto l’esterno sinistro: il solito nome è Marcos Alonso, è in scadenza 2023, la situazione del Chelsea potrebbe favorire le cessioni. Lo spagnolo è in pole, poi resta in lista anche Emerson Palmieri che ora è in prestito al Lione. Tra le alternative ci sarebbe anche Owen Wijndal, esterno 22enne dell’Az Alkmaar assistito da Mino Raiola. In Italia invece si seguono Cambiaso del Genoa e Bellanova del Cagliari.