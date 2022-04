Milan, c’è la conferma ufficiale e diretta | “Tutto vero, abbiamo parlato”

Il Milan deve rinforzarsi anche in difesa e torna su una pista già battuta a gennaio: la conferma è arrivata dallo stesso calciatore

Il Milan è pronto a vivere una estate da protagonista. Lo scudetto è ancora alla portata, la squadra di Pioli è prima con un solo punto di margine dopo il pareggio contro il Bologna senza gol. I rossoneri hanno evidenziato ulteriormente le noie offensive e la fatica realizzativa, al contrario una difesa d’acciaio con pochissimi gol concessi nelle ultime partite.

Il Milan ha trovato una buona compattezza, ma in questa stagione ha avuto parecchi problemi soprattutto a livello fisico. Kjaer è stato fuori tutta la stagione, a turno sia Romagnoli che Tomori sono rimasti fuori a lungo e il centrale italiano molto probabilmente lascerà Milanello. Forse per fare ritorno alla Lazio. Kalulu, invece, è cresciuto parecchio ma è stato acquistato per la fascia destra dove ora non c’è più Florenzi, operato oggi. Insomma, in estate serviranno parecchi rinforzi. Il nome di Botman è ormai assodato, il primo obiettivo da mesi e il giocatore che con ogni probabilità alla fine vestirà davvero la maglia rossonera.

Milan, Thiaw conferma tutto: “Contatti con i rossoneri”

Ma Maldini non potrà fermarsi all’olandese o, eventualmente, chi per lui. Accanto all’acquisto principale arriverà quasi certamente un altro rinforzo in difesa, verosimilmente dal profilo più basso, anche e soprattutto a livello economico. A gennaio sono circolati parecchi nomi tra cui Malick Thiaw, che a fine sessione sembrava il nome giusto. Il Milan ha poi preferito restare così com’è e, per ora, i risultati e i numeri gli stanno dando ragione.

Intanto lo stesso centrale tedesco con passaporto finlandese ha confermato l’interesse dei rossoneri: “Ci sono stati alcuni colloqui, se n’è occupato il mio agente – ha detto a ‘waz.de’ -. Adesso sono concentrato sullo Schalke e sono ancora qui. Dio ha un piano per ognuno di noi. Preferisco la promozione piuttosto che essere il giocatore più costoso della storia della 2.Bundesliga. Ma ovviamente entrambe le cose sono possibili”. Il difensore classe 2001 è in scadenza 2024, è titolare della Germania under 21, a gennaio costava circa 10 milioni. Non è escluso che il prezzo possa anche scendere, soprattutto in caso di mancata promozione (lo Schalke è quarto ma a soli due punti dalla prima).