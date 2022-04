Calhanoglu punge la Juve: “Non avevo nessun dubbio”. Messaggio a Milan e Napoli

Hakan Calhanoglu ha deciso con il suo rigore il Derby d’Italia contro la Juventus che ha rilanciato l’Inter nella corsa scudetto

Un rigore che scottava quello calciato – per due volte – da Hakan Calhanoglu nel Derby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus.

Nel catino bollente dell’Allianz Stadium, il penalty vincente al secondo tentativo dell’ex Milan ha rilanciato le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi nella corsa scudetto. Calhanoglu torna sul match di Torino contro i bianconeri: “E’ stato il rigore più importante della mia carriera, volevamo vincere con la Juve. Sul secondo ero sicuro, era pesante in questo momento del campionato. Abbiamo vinto e conta questo“, le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro a ‘Sport Mediaset’.

Calhanoglu prosegue: “Far tirare a qualcun altro? No, ero sicuro di metterla dentro perché ho fiducia in me e nel mio tiro. Voglio mantenere la mia statistica dei rigori in Italia perfetta. Ho chiesto scusa per il primo errore ai tifosi, so che è una partita che vale tanto anche per loro. L’Inter non vinceva lì da dieci anni. Questa partita dà qualcosa in più, non è facile giocare e vincere a Torino. Non abbiamo fatto la miglior partita della stagione ma in questo momento ci interessano solo i tre punti”.

Inter, Calhanoglu tra scudetto e futuro: “A lungo in nerazzurro”

Il nazionale turco punta con decisione allo scudetto: “Adesso guardiamo in avanti, vogliamo vincere contro il Verona a casa nostra insieme ai nostri tifosi che sono sempre dietro la squadra. Con la loro forza sicuramente vinciamo: tutti vogliono vincere questo scudetto. Il successo con la Juve spero dia una spinta, non possiamo sbagliare perché dobbiamo prendere tutti i punti“.

Calhanoglu fa un primo bilancio della sua avventura all’Inter: “Voglio dare sempre il massimo per la squadra. Sapevo che non sarebbe stato facile nella posizione di Eriksen perché hanno vinto lo scudetto e in squadra c’erano pure Lukaku e Hakimi. Anche noi però siamo giocatori forti con qualità, come i nuovi arrivati Dumfries e tutti gli altri. Vogliamo vincere con l’Inter. Crediamo nello scudetto. Futuro? Voglio stare qui all’Inter a lungo, sogno di vincere qualcosa in più e non farmi male“.