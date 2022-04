Juve-Inter non ha fine: UFFICIALE, viene squalificato per critiche all’arbitro

Juve-Inter è terminata con la vittoria nerazzurra, ma anche tra le polemiche arbitrali. Il giudice sportivo ha squalificato un calciatore per critiche al direttore di gara

Juve-Inter porta con sé diversi strascichi, soprattutto per quanto riguarda la gestione della partita da parte di Massimiliano Irrati e i suoi assistenti.

Le critiche non sono mancate, anche da parte dei giocatori in campo. È il caso di Mattia De Sciglio. Il terzino, infatti, dopo lo 0-1 finale, ha rivolto delle critiche all’arbitro nel tunnel. Un episodio che ha portato alla squalifica di un turno e alla multa per il terzino di Allegri, da parte del giudice sportivo. Ecco quanto scritto nel comunicato: stop di un turno e multa di 5 mila euro a De Sciglio “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara”. Il difensore salterà, dunque, la partita contro il Cagliari.

De Sciglio squalificato dopo Juve-Inter: le decisioni del giudice sportivo

Il terzino sarà dunque assente, in seguito agli eventi che hanno contraddistinto Juve-Inter e tutto ciò che ne è conseguito. Non sarà, però, l’unico a mancare nella partita contro il Cagliari, in cui Allegri dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata. Di seguito, in generale, l’elenco degli squalificati dal giudice sportivo: De Roon, Grassi, Luperto, Torreira, Lautaro, De Sciglio, Morata, Anguissa, Lorenzo Pellegrini, Bonazzoli, Fazio, Frattesi, Pereyra.