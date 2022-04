CMIT TV | Zaniolo tra Juve e Napoli: “La Roma è ferma”

Anche il Napoli si è iscritto alla corsa per Nicolò Zaniolo in vista del mercato estivo

Potrebbe non essere così scontato il futuro di Nicolò Zaniolo. Il talento di proprietà della Roma, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel giugno 2024, da mesi viene seguito dalla Juventus. Con l’addio di Paulo Dybala a fine stagione, potrebbe così essere il perfetto erede del 10 argentino in maglia bianconera.

Questa mattina, però, il ‘Corriere dello Sport’ ha iscritto anche il Napoli alla corsa per Zaniolo, club che a fine stagione dovrà rimpiazzare gli addii di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il suo agente Claudio Vigorelli, ai microfoni di Calciomercato.it, ha successivamente fatto chiarezza, spiegando che in questo momento il ragazzo è concentrato esclusivamente solo sulla Roma e non dà retta alle voci di mercato.

Proprio il giornalista che questa mattina ha dato la notizia, Fabio Mandarini, è intervenuto nel pomeriggio in diretta sulla CMIT TV: “Zaniolo è un giocatore importante, non si è mosso niente per il rinnovo e tra le squadre interessate c’è anche il Napoli. Poi dopo la panchina del derby, il risentimento in nazionale, forse giocherà con la Salernitana, non è che stia vivendo un momento sereno e tranquillo. Come si parlava di Insigne quando non rinnovava, è ovvio che anche Zaniolo venga accostato ad altri club, presumo che anche lui voglia fare uno scatto. Chiaro che deve giocare di più e trovare più continuità dopo due infortuni gravi”.

Calciomercato Napoli, Mandarini su Zaniolo: “Interesse vero”

Parlando delle caratteristiche del ragazzo, Mandarini ha spiegato: “Erede di Insigne o Mertens? Né dell’uno, né dell’altro, sarebbe più un dopo Insigne o Mertens, stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto tantissimo. Zaniolo sarebbe un enorme innesto di qualità, di talento. Ma ripeto, dovrebbe ritrovare quella continuità che per tante motivazioni è mancata in questo periodo”.

Una trattativa che ancora chiaramente non esiste, ma che non esclude un tentativo futuro del Napoli: “Non avremmo scritto se non ci fosse stato l’interesse. Chiaro che siamo solo all’inizio, Zaniolo prima deve capire cosa vorrà fare con la Roma e viceversa. Ha comunque un contratto in scadenza nel 2024 e ci vanno tutti un po’ cauti”.