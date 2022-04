In saldo alla Juventus, l’attaccante ha già scelto

È in uscita dal top club e può partire in saldo. In agguato c’è anche la Juventus sull’attaccante: ecco la sua preferenza. Tutti i dettagli

Società, agenti e calciatori hanno già iniziato a gettare le basi in vista del calciomercato estivo e della prossima stagione. In particolare, iniziano a muoversi in prima persona i procuratori.

Dopo la visita a Milan e Atalanta, Volker Struth ha fatto tappa anche alla Continassa per incontrare la Juventus. Si tratta di uno degli agenti più importanti della Sports360, agenzia tedesca che tra i suoi assistiti cura giocatori del calibro di Toni Kroos e Upamecano. Ma anche Timo Werner, che in Inghilterra fanno sapere essere intenzionato a lasciare il Chelsea a fine stagione e negli ultimi mesi è stato accostato anche al club bianconero. Il centravanti tedesco potrebbe tornare di moda per il post Dybala in vista della prossima estate. In questo senso, arrivano importanti indiscrezioni dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Werner in saldo: la sua preferenza

Secondo quanto riportato dall”Express’, il Chelsea sarebbe disposto a cedere Werner a metà prezzo (circa 26,5 milioni di euro) rispetto alla cifra sborsata per prelevarlo dal Lipsia. Il tedesco può dunque partire in saldo, ma avrebbe già una preferenza chiara: in caso di addio ai Blues, infatti, il giocatore sarebbe intenzionato a tornare in patria in Bundesliga, nel campionato dove è esploso col Lipsia. La Juventus, e anche il Milan, sono dunque avvisate. Staremo a vedere.