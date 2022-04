CMIT TV | Salta tutto con l’Inter: “Conte se lo porta al Psg”

Alla Tv di Calciomercato.it si è parlato anche del futuro di Antonio Conte con annesso sgarbo all’Inter condotta alla vittoria dello Scudetto l’anno scorso

Non al Tottenham, secondo Fabio Santini il futuro di Antonio Conte sarà al Paris Saint-Germain: “Non rimane a Londra, lo so grazie a una fonte molto vicina a lui. E al momento c’è una trattativa coi parigini”, intenzionati a divorziare da Pochettino a fine stagione.

Conte a Parigi, con annesso ‘fedelissimo’ al seguito. Il nome è ovviamente quello di Romelu Lukaku, del quale proprio oggi si è tornati a parlare in ottica ritorno all’Inter vista la sua volontà di abbandonare il Chelsea per appunto rivestire la maglia nerazzurra: “Da circa due settimane sia lui che Hakimi stanno inondando di messaggi Whatsapp i vecchi colleghi dell’Inter, del tipo ‘vogliamo tornare, siamo disposti a ritoccare l’ingaggio – ha detto Santini alla CMIT TV – Lukaku all’Inter può tornare solo in prestito secco, ma al momento c’è una trattativa tra Conte e Psg, dove va Conte va Lukaku“.

Santini alla CMIT TV: “Lukaku va dove va Conte. Donnarumma e Messi vogliono lasciare il Psg”

“Il Psg ha tutti gli elementi per essere ben accetto dal belga. Non torni all’Inter, ma vai dal tuo allenatore. Al contrario dell’Inter che oggi ha ufficializzato che farà due cessioni a fine campionato”. Chiudendo sempre coi ritorni e con il Psg, Santini ha fatto pure il nome di Donnarumma e Messi: “‘Gigio’ non vede l’ora di tornare (giorni fa è stato riaccostato alla Juventus, ndr), a Parigi c’è una volontà di fuggi fuggi generale. Anche Messi vuole tornare all’ovile, ma va a sbattere con la crisi del Barcellona”.