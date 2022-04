CMIT TV | Lukaku e non solo: “Anche lui vuole tornare all’Inter”

Nella diretta Twitch della CMIT TV si è tornati a parlare del possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Ma è saltato fuori il nome di un altro grande ex nerazzurro

Nella diretta Twitch della Tv di Calciomercato.it è stato affrontato nuovamente l’argomento Lukaku. O meglio il suo possibile ritorno all’Inter, a corredo della notizia di stamattina che rilanciava la volontà del belga di rivestire il nerazzurro ponendo fine già in estate alla deludente avventura al Chelsea.

Acclarato il desiderio di Lukaku di tornare dove si è espresso ad altissimi livelli, vincendo uno scudetto, la novità – clamorosa in egual modo – è ora un’altra. Ovvero che non solo il classe ’93 di Anversa, parlando sempre di freschi grandi ex nerazzurri – ambisce a far ritorno ad Appiano. Intervenuto a CMIT TV, il giornalista di ‘7 Gold’ Fabio Santini ha fatto esplicitamente il nome di Achraf Hakimi, fin qui deludente al Psg.

Calciomercato Inter, Hakimi oltre a Lukaku: “Anche lui vuole tornare. E per Bremer è fatta”

“Non solo Lukaku, da circa due settimane anche Hakimi sta inondando di messaggi whatsapp i vecchi colleghi dell’Inter, del tipo ‘voglio tornare, sono disposto a ritoccare l’ingaggio”. Il laterale marocchino guadagna circa 8 milioni netti al Paris Saint-Germain, un ingaggio sempre troppo alto per l’Inter anche se inferiore a quello di Lukaku, che è di 12 milioni. In conclusione Santini ha dato per chiuso il passaggio di Bremer, ora al Torino e nel mirino di Juve e Milan, alla corte di Inzaghi: “Lo ha preso, è fatta. Si sono già messi d’accordo sullo stipendio, con bonus e tutto”.