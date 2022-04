Fuga dal Chelsea, già deciso il colpaccio in Serie A

Stasera Chelsea-Real Madrid, addio dai ‘Blues’: il colpo estivo per la Serie A è già stato deciso

Tra le gare valide per i quarti di finale che si prepara ad offrire la Champions League quella che sulla carta appare più in certa è la sfida di questa sera tra Chelsea e Real Madrid. Carlo Ancelotti torna a Londra dove ha lasciato ottimi ricordi, con l’obiettivo di eliminare i campioni d’Europa in carica e riconquistare quella coppa che da tecnico è riuscito a vincere già tre volte.

Di fronte, appunto, il Chelsea di Tuchel campione d’Europa in carica. Le due compagini non stanno attraversando il miglior periodo della loro stagione, ma lo spettacolo certamente non mancherà. In campo tanti giocatori che però potrebbero salutare una delle due compagini nel corso dell’estate.

Sondaggio CM.IT, Ziyech in Serie A

Ecco perché Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter, attraverso un sondaggio, chi tra i giocatori in uscita da Chelsea e Real Madrid preferirebbero vedere in Serie A. Una scelta chiara quella dei votanti, che con il 44,4% delle preferenze hanno scelto Hakim Ziyech. Il marocchino è sotto contratto con i ‘Blues’ sino al 2025, ma la situazione del club londinese e il fatto che il giocatore non sia un elemento inamovibile nello scacchiere di Tuchel potrebbero favorire una sua partenza. Vi abbiamo raccontato recentemente dei sondaggi da parte della Juventus nei confronti dell’ex Ajax, ma i bianconeri non sono l’unico club di Serie A interessato. Anche il Napoli e il Milan hanno manifestato interesse per i giocatori, in particolare i rossoneri che potrebbero tornare all’assalto.

Molto più indietro nelle votazioni ci sono le altre opzioni. Jorginho, accostato soprattutto alla Juventus, è stato scelto dal 24,4% dei votanti. Eden Hazard invece ha ricevuto il 20% delle preferenze. Ancor meno per Marco Asensio, accostato oltre che alla Juventus soprattutto al Milan. Lo spagnolo, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Madrid, è stato votato soltanto dall’11,1% dei partecipanti al sondaggio.