Accordo con la Juventus stracciato: è davvero ad un passo

Il destino di un calciatore di rilievo internazionale potrebbe presto cambiare e anche la Juventus varia la sua posizione. Pronto il colpaccio a zero

La Juventus, dopo aver incassato una sconfitta di misura (anzi, corto muso) contro l’Inter in campionato, è pronta a lottare per lo scudetto, ma dalla prossima stagione.

Addio sogni di gloria, ma Massimiliano Allegri non ha mai davvero creduto davvero al titolo, almeno nell’anno 2021/22. Occhio, dunque, al calciomercato, perché è da lì che bisogna passare per riscrivere il futuro. E la Juve diverse idee in piedi le ha ed è pronta a concretizzarle. Sarà il periodo dell’anno, saranno le esigenze, ma diversi affari a parametro zero sono pronti a decollare. Se l’addio gratis di Paulo Dybala pare ormai definito, un innesto di livello, ma in difesa, sembrava poter essere Antonio Rudiger. Il tedesco ex Roma solo un paio di settimane fa era dato a un passo dalla Juventus, ma ora non sembra essere così. Noi vi avevamo riferito nei dettagli come stavano le cose: interessamento sì, ma l’accordo (e in molti lo scrivevano) non è mai arrivato. Ora un altro club è in corsia di sorpasso rispetto ai torinesi.

Il Real Madrid è sempre più vicino a Rudiger: Juventus ko

Rudiger vedrà scadere il suo contratto al termine della stagione e sta negoziando per trovare un club che possa soddisfarlo finanziariamente e sportivamente. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, uno dei suoi club preferiti in questa asta è il Real Madrid e ora il difensore sarebbe davvero ad un passo dai Blancos che hanno bisogno di un centrale con le sue caratteristiche. Il tedesco chiede uno stipendio netto di sette milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma. Il Chelsea, vista la situazione societaria e il momento di Roman Abramovich, ora ha le mani legate e Florentino Perez è pronto a chiudere i giochi. Allo stesso tempo, il Barcellona non considera Rudiger una priorità. Ora il Real, dunque, passa in pole position, con buona pace anche della Juventus.