Il rinnovo e l’addio: offerta indecente all’Inter

L’Inter torna in piena corsa per lo scudetto ma pensa anche ai rinnovi di contratto. La strategia di Marotta sul pezzo pregiato della rosa di Inzaghi

L’Inter con i denti ha portato a casa tre punti fondamentali dopo il successo all’Allianz Stadium nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Calhanoglu dal dischetto ha regalato un successo di platino ai campioni d’Italia che tornano così in piena corsa per il bis scudetto, considerando anche il passo falso contro il Bologna dei cugini del Milan. Uno dei protagonisti nel fortino nerazzurro è stato sicuramente Milan Skriniar, autentico baluardo davanti capitan Handanovic e che ha annullato lo spauracchio Vlahovic nell’attacco juventino.

Con de Vrij fuori causa e un Bastoni incerto nelle ultime uscite, Skriniar si è caricato sulle spalle tutto il pacchetto arretrato dell’Inter, dimostrandosi una garanzia anche da centrale con l’assenza dell’olandese. Pilastro imprescindibile nello scacchiare di Inzaghi, un po’ come Brozovic in cabina di regia. Marotta e Ausilio lavorando così al rinnovo del forte nazionale slovacco, cercando di blindarlo in maglia nerazzurra.

Skriniar è in scadenza tra un anno – nel giugno 2023 – e vorrebbe restare a Milano come riporta questa mattina il ‘Corriere dello Sport’. Idea condivisa anche dalla dirigenza, anche se nel rispetto della sostenibilità economica imposta dalla famiglia Zhang nessuno è incedibile nella rosa di Simone Inzaghi. Club e tecnico ritengono l’ex Sampdoria un alfiere fondamentale della formazione interista, però a determinate cifre anche il classe ’95 può finire sul mercato. Se infatti arrivasse un’offerta ‘clamorosa’ in viale della Liberazione, un po’ come per Lukaku e Hakimi la scorsa estate, Marotta la prenderebbe in seria considerazione anche per dare nuovo ossigeno alle casse di Suning.

Calciomercato Inter, dal rinnovo all’offerta clamorosa: gli scenari sul futuro di Skriniar

Del rinnovo di Skriniar se ne discuterà a maggio alla fine del campionato, ma un eventuale addio non è da escludere a priori se appunto qualche grande d’Europa mettesse sul piatto un assegno indecente. Con la firma sul prolungamento, una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro potrebbe ingolosire l’Inter e dare il via libera all’addio dello slovacco. Le big di Premier e Liga vigilano sulla situazione del difensore, anche se lo scenario più probabile ad oggi è comunque la permanenza a Milano di Skriniar, designato anche come possibile capitano se Handanovic e la società campione d’Italia non trovassero l’accordo per la conferma del portiere sloveno.