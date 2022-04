Anche Vlahovic contestato: sta succedendo adesso

La Juventus ko nel Derby d’Italia contro l’Inter e addio ai sogni scudetto. Nel mirino di critica e tifosi finisce anche Dusan Vlahovic

Juventus che manca il sorpasso alla rivale Inter in classifica e dice definitivamente addio ai sogni scudetto dopo il ko nel Derby d’Italia contro la formazione di Inzaghi.

Partita ad alta tensione all’Allianz Stadium e tante polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse, con la ‘Vecchia Signora’ affondata dal rigore (buono il secondo tentativo) realizzato da Calhanoglu. Risultato amaro per Allegri e la compagine bianconera, nonostante una buona prestazione complessiva e tante occasioni sprecate davanti ad Handanovic.

Il tecnico di casa si è affidato a un modulo a trazione anteriore con Cuadrado, Dybala e Morata dietro Vlahovic nel 4-2-3-1 di partenza. Malgrado la gran mole di gioco creata la Juve non è riuscita a sfondare in area nerazzurra, ferma ai legni colpiti da Chiellini e Zakaria. Serata da comune mortale per Dusan Vlahovic, insufficiente davanti ai 40 mila dello ‘Stadium’ di fronte all’acerrima rivale. A parte una pennellata per Morata, l’ex bomber della Fiorentina è riuscito soltanto una volta ad aggirare l’arcigna guardia di Skriniar, calciando però fuori col destro.

Notte amarissima anche per lui che non ha inciso al pari dell’attesissimo Dybala e di Morata, quest’ultimo protagonista in negativo anche per il testone a Dumfries che ha provocato il rigore – poi decisivo ai fini del risultato finale – trasformato da Calhanoglu al secondo colpo. “Se deve ancora abituarsi i big match? Vlahovic l’ho visto molto meglio stasera rispetto al Villarreal in Champions. La sosta di quindici giorni gli ha fatto molto bene”, ha spiegato Allegri in conferenza stampa sul conto del classe 2000.

Juventus, Vlahovic nell’occhio del ciclone dopo il ko contro l’Inter

DV7 sta faticando più del dovuto in questo periodo e ha messo a referto soltanto una rete nelle ultime sei partite dei bianconeri. L’attaccante serbo sembra in leggera involuzione e non assistito al meglio dalla squadra nelle recenti uscite della Juve. A questo si aggiunge anche la simulazione dopo un leggero contatto – fortuito – con D’Ambrosio, dove il numero sette si lascia cadere troppo facilmente per terra e che ha scatenato diverse polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Social bollenti anche sulle prestazioni dell’ex Fiorentina: di chi la colpa delle prestazioni negative di Vlahovic? Tifosi spaccati e che puntano il dito anche contro il bomber, che non è riuscito a fare la differenza contro l’Inter e in generale negli ultimi tempi. Allegri spera di ritrovare in fretta il miglior Vlahovic per lo sprint finale della stagione e blindare così il quarto posto Champions, oltre a dare l’assalto alla Coppa Italia.