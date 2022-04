Stoccata al bel gioco e nuovo obiettivo per Allegri: “La Juve deve assolutamente esserci”

Juventus ko all’Allianz Stadium nel Derby d’Italia contro l’Inter: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Juve sfortunata contro l’Inter, costretta alla resa nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium frutto del rigore realizzato da Calhanoglu nell’infuocato recupero del primo tempo. Massimiliano Allegri analizza comunque senza drammi il ko interno della formazione bianconera: “E’ stata una delle migliori partite giocate dalla Juventus in questa stagione, purtroppo il calcio è anche questo. Stasera non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo giocato ancora meglio rispetto alla gara con il Villarreal. Adesso c’è da stare zitti e centrare il quarto posto, oltre a raggiungere la finale di Coppa Italia”.

CAOS RIGORE – “Il primo tempo sembrava che non finisse mai: non si capiva se il rigore fosse valido, se fosse gol o se si ribatteva. E’ stata comunque una bella partita, penso che i tifosi si siano divertiti. I ragazzi l’hanno giocata nel migliore dei modi, dispiace ovviamente per il risultato. La squadra è cresciuta tanto negli ultimi mesi, stasera ho visto uno spirito importante”.

ADDIO SCUDETTO – “Stasera mi sono divertito, come mi ero divertito col Villarreal. La squadra ha fatto una bella partita. Sono fatalista: ci sono annate in cui queste partite le vinci… Alle volte il bel gioco non paga. Dispiace perché ci siamo giocati un bonus importante: se avevamo una possibilità di vincere lo scudetto, adesso è scomparsa definitivamente. Adesso dobbiamo sere bravi a metterci tutto alle spalle e consolidare il quarto posto”.

VLAHOVIC E RABBIA – “Stasera ho visto Vlahovic molto meglio rispetto alla Champions. Ha avuto 15 giorni per rifiatare, la sosta gli ha fatto molto bene. La rabbia dopo il rigore? Mi sono tolto il cappotto perché faceva caldo. Poi nel secondo tempo faceva freddo e l’ho rimesso (ride, ndr). Stasera ho visto una partita di grande livello, spesso il calcio italiano viene denigrato. Accettiamo con serenità il risultato”.

Allegri risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul gap rispetto a Inter, Milan e Napoli: “Cosa servirà l’anno prossimo per vincere lo scudetto? Non posso dire adesso cosa manca o non manca. La squadra è migliorata molto rispetto all’inizio, c’è stata una crescita continua nel corso della stagione e continueremo a farlo. Dobbiamo consolidare il quarto posto: l’anno prossimo la Juventus deve assolutamente giocare la Champions League”.