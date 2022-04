Locatelli KO, è più grave del previsto: comunicato UFFICIALE

Manuel Locatelli si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato domenica sera nel Derby d’Italia tra Juventus e Inter

Oltre al danno anche la beffa. Piove sul bagnato in casa Juventus dopo la dolorosa sconfitta nel Derby d’Italia con l’Inter.

Almeno un mese di stop per Manuel Locatelli che oggi si è sottoposto agli accertamenti di rito dopo l’infortunio al ginocchio rimediato all’Allianz Stadium contro la formazione nerazzurra. Il centrocampista numero 28 è uscito dopo circa quaranta minuti dal J-Medical e poco dopo è arrivato il report ufficiale della Juve sulle sue condizioni.

“Oggi Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane“, si legge nel comunicato del sodalizio bianconero. Tradotto: l’ex Sassuolo salterà sicuramente le gare di campionato contro Cagliari, Bologna, Sassuolo e Venezia, oltre alla return-match delle semifinali di Coppa Italia con la Fiorentina.

Juventus, tegola Allegri: un mese di stop per Locatelli

Possibile rientro l’8 maggio nella trasferta contro il Genoa, altrimenti nella successiva sfida con la Lazio all’Allianz Stadium. Una tegola non di poco conto per Massimiliano Allegri nel cuore del centrocampo, con il mister della ‘Vecchia Signora’ che aveva appena recuperato Zakaria.

L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia.

Forza Juve.

Fino alla Fine. pic.twitter.com/X7rwMuZxLe — Manuel Locatelli (@locamanuel73) April 4, 2022

Il calciatore negli ultimi minuti si è espresso su Twitter parlando del suo infortunio: “L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia. Forza Juve. Fino alla Fine”.