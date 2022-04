Piove sul bagnato per la Juve: Allegri lo perde per cinque partite

La Juventus sconfitta nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium contro l’Inter: ma le cattive notizie non finiscono per Massimiliano Allegri

Piove sul bagnato in casa Juventus dopo il ko interno contro l’Inter di ieri sera all’Allianz Stadium, in un match ad alta tensione e tra le polemiche deciso dal rigore realizzato da Calhanoglu.

Massimiliano Allegri rischia di perdere per diverso tempo Manuel Locatelli che ha rimediato un sospetto stiramento al collaterale del ginocchio destro nel primo tempo della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi. Dopo il duro scontro all’inizio con Lautaro Martinez, l’ex centrocampista del Sassuolo è stato costretto alla resa al 34′ per il problema articolare riscontrato in uno scontro di gioco.

“Lo perderemo per circa tre settimane“, ha sottolineato Massimiliano Allegri nel post partita, anche se lo stop rischia di essere più lungo per Locatelli. Questa mattina il giocatore si è presentato al J-Medical per nuovi accertamenti, con un tutore al ginocchio infortunato e vistosamente zoppicante. Locatelli resterà ai box sicuramente per le gare di campionato con Cagliari, Bologna e Sassuolo, oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il nazionale azzurro rischia di saltare anche il match con il Venezia del primo maggio, mentre un probabile ritorno in campo potrebbe avvenire l’8 maggio nella trasferta contro il Genoa. “Resterò fermo sicuro 20 giorni“, le parole di Locatelli all’uscita rispondendo ad alcuni tifosi che lo hanno atteso per selfie e autografi. L’ennesima tegola per Allegri e la Juventus, con il tecnico bianconero che in mediana aveva appena recuperato Zakaria.