Non solo Rabiot, proteste dopo Juve-Inter: “Pazzesco”

Rabiot ha suonato la carica dopo Juventus-Inter, prendendosela con l’arbitraggio: le altre proteste via social

È successo di tutto nel derby d’Italia, con le polemiche che probabilmente ci accompagneranno per molto tempo: enormi critiche alla squadra arbitrale.

La reazione più ‘forte’ è stata quella di Adrien Rabiot che, dopo averne parlato nel post partita, sul proprio profilo ‘Instagram’ ha tuonato: “Ottima partita, bravi tutti! Peccato il risultato, ma è difficile giocare 11 contro 12”. Una polemica senza giri di parole, che si rivolge alle decisioni di Irrati e del VAR nel corso della sfida tra Juventus e Inter. Il calcio di rigore assegnato a Dumfries, e la decisione di far ribattere il penalty a Calhanoglu dopo l’errore dal dischetto. Il centrocampista francese, peraltro uno dei migliori in campo, non è stato l’unico a polemizzare sui social: vediamo alcuni dei ‘Tweet’ più polemici.

🔥#Rabiot non ci sta e infiamma il post partita di #JuveInter con una descrizione al vetriolo! 😮 pic.twitter.com/viXyaJKuGB — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 3, 2022

Nuova regola del calcio: i rigori si battono all’infinito finché l’Inter non fa gol#JuveInter — M (@michelleedonati) April 3, 2022

Rivisto ora: il rigore su Zakaria è indiscutibile. È in area. Non c’è dubbio. Col Var. Pazzesco. Un’altra volta.#juveinter — Andrea Longoni (@AndreaLongoni5) April 3, 2022

Torino quest’anno è una città fortunata per gli episodi a favore dell’Inter.#JuveInter — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) April 3, 2022

Abbiamo gli audio del #VAR, oppure stasera non interessano?#JuveInter — Jj Karl One Jj™ (@KarlOne71) April 3, 2022

Non fatevi distrarre dal rigore (in punta di regolamento ci può stare tutti…). L’errore vero (e pesantissimo) è #Lautaro non espulso. Se ne parlerà come per Pjanic. O no? #JuveInter — stefano salandin (@SalandinS) April 3, 2022

Dieci minuti di gioco fermo imbarazzanti, al di là di chi ha ragione e chi no. #JuveInter — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 3, 2022