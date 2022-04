Juventus, il rinnovo non arriva: il 2023 è dietro l’angolo

Dopo la sconfitta patita ieri contro l’Inter in casa, non senza recriminazioni, la Juventus pensa anche al prossimo calciomercato

Brucia ancora, e non potrebbe essere altrimenti, in casa Juventus la sconfitta patita ieri sera contro l’Inter di Simone Inzaghi nel derby d’Italia giocatosi all’Allianz Stadium: decisivo il rigore realizzato, e ripetuto, da Hakan Calhanoglu.

E quello di ieri, potrebbe essere stato l’ultimo Juventus-Inter di Giorgio Chiellini da giocatore, e capitano, dei bianconeri. Dopo il mancato approdo dell’Italia di Roberto Mancini alla fase finale del Mondiale in Qatar, che si disputerà nel prossimo inverno, il 37enne difensore centrale, nonostante un contratto in essere fino al giugno 2023, potrebbe decidere di cambiare aria, per provare un’esperienza nella Major League Soccer, oppure appendere direttamente le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera da dirigente.

Un reparto che andrà, dunque, necessariamente rimpolpato è quello dei difensori centrali. Anche Leonardo Bonucci, 35 anni il 1 maggio prossimo, è stato spesso fermato da guai fisici, soprattutto negli ultimi mesi. Così, a disposizione di Massimiliano Allegri sono spesso rimasti i soli Matthijs de Ligt e Daniele Rugani, con l’adattato Danilo a dare una mano. E sono tanti i nomi che circolano per rinforzare il reparto, in primis Antonio Rudiger, ex calciatore della Roma che si libererà dal Chelsea a parametro zero alla fine della stagione in corso. Ma non è il solo.

Juventus, il rinnovo non arriva: ‘Un certo distacco’

Un altro calciatore attenzionato, vista anche la situazione contrattuale che lo contraddistingue, è Ronald Araujo. L’accordo col Barcellona è in scadenza nel giugno del 2023 e le trattative per il prolungamento sono, allo stato attuale, in alto mare. Stando, infatti, a quanto sostiene il quotidiano catalano ‘Sport’, nonostante sia un punto fermo dell’undici di Xavi, il club catalano non appare disposto ad offrire determinate cifre per soddisfare le richieste del calciatore e degli agenti.

Questi ultimi, sostiene il media spagnolo, avrebbero percepito un ‘certo distacco’ rispetto ad altre situazioni. E viene citato anche Franck Kessie, prossimo innesto a parametro zero in arrivo dal Milan. Gli stipendi sono noti e Araujo non vorrebbe rimanere indietro rispetto ad altri essendo, come detto, un titolare fisso e inamovibile. Nel frattempo, la Juventus e i club della Premier League seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda, con il calciatore che ha come priorità quella di restare a difendere i colori blaugrana.