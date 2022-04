CM.IT | Fuzato-Roma, sarà divorzio ma senza polemiche

Le strade di Fuzato e della Roma si separeranno al termine della stagione. Ecco tutti i dettagli

Sarà un’estate di decisioni e scelte per la Roma, di nuovi sì ma anche parecchi divorzi. Ieri Mourinho ha detto la sua su Cristante e Mkhitaryan, due che si stanno guadagnando il rinnovo sul campo.

Chi invece non ha avuto praticamente possibilità è stato Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano è arrivato quattro anni fa dal Palmeiras come uno dei migliori prospetti del calcio paulista e soprattutto con la speranza di ripercorrere, almeno in parte, la parabola di Alisson che era appena passato al Liverpool per quasi 70 milioni. Quando è sbarcato a Trigoria aveva 21 anni, ma il matrimonio giallorosso non è mai davvero decollato. Di complimenti tanti, minuti pochi nonostante i problemi della Roma in porta fino a questa estate. Dal 2018 a oggi le presenze in prima squadra sono state appena otto, una in Coppa Italia (l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia), un’altra in Conference League a Sofia. E sei in Serie A con l’esordio arrivato ad agosto 2020, ultima di campionato vinta in casa della Juve. Poi cinque presenze di fila nelle ultime cinque della scorsa stagione, rientrato a gennaio dal prestito al Gil Vicente.

Calciomercato Roma, arrivate tante offerte per Fuzato

Quest’anno chiuso da Rui Patricio, troppo importante per Mourinho, anche se lo ‘Special One’ a inizio campionato lo aveva inserito nel club dei suoi ‘fedelissimi’. Nel mezzo praticamente zero infortuni ma anche zero polemiche, un comportamento sempre ineccepibile e anche il matrimonio con la sua Amanda. Fuzato è maturato tecnicamente con Savorani e ora con Nuno Santos, ma anche umanamente. E questo è uno dei motivi per cui Daniel e la Roma hanno deciso di separarsi a fine stagione, una decisione totalmente condivisa e soprattutto con la massima stima reciproca, visto anche l’ottimo rapporto tra il club e il suo entourage. E nel frattempo a Trigoria sono arrivate anche diverse offerte per il brasiliano, dalla Serie B alla Serie A e anche club esteri, segnale che le qualità del giocatore – nonostante lo scarso impiego – sono intatte e riconosciute. Ma a 25 anni e con un contratto in scadenza nel 2023, è arrivato il momento di fare una scelta, la Roma l’ha fatta e ha preso un altro portiere, Mile Svilar, dal Benfica, classe ‘99. Ora Fuzato è pronto a costruirsi la sua carriera e trovare il suo posto da protagonista, a prescindere dagli obiettivi. Fuzato e la Roma si separeranno, ma resteranno senza dubbio amici.