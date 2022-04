Il Milan lo convince con l’offerta al ribasso: gratis dalla Juve

Il Milan può avanzare una proposta al ribasso per convincere un giocatore della Juventus a trasferirsi a zero in rossonero la prossima estate

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione rinnovi. I bianconeri, dopo la pesante sconfitta subita per mano dell’Inter nel Derby d’Italia, dovranno risolvere quanto prima le questioni ancora irrisolte. La decisione su Paulo Dybala ha indubbiamente scosso tutto l’ambiente, anche se gli sviluppi della vicenda avevano fatto presagire il finale.

L’attaccante argentino si separerà a parametro zero dalla ‘Vecchia Signora’ dopo sette lunghi anni. Ora si attende con ansia di conoscere quale sarà la nuova destinazione della ‘Joya’, mentre la società torinese lavorerà per assicurarsi un valido sostituto. Il club targato Exor, che aveva messo Dybala al centro del progetto soltanto la scorsa estate, ha cambiato i piani in corsa. Ad aver inciso, ovviamente, è stato soprattutto l’oneroso acquisto di Vlahovic a gennaio per 70 milioni di euro più 10 di bonus. La stessa sorte della seconda punta classe ’93 potrebbe toccare a Federico Bernardeschi. L’esterno italiano stava riprendendo quota all’interno della rosa guidata da Massimiliano Allegri, ma nell’ultimo periodo la sua posizione è calata di nuovo. Il suo ingaggio non è leggero (4 milioni netti), non a caso la Juventus pare sempre più orientata a non prolungare il contratto. E qui entra in gioco il Milan.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Milan a zero: proposta al ribasso

Stando a quanto si apprende da ‘PianetaMilan.it’, i rossoneri potrebbero convincersi a puntare definitivamente sull’ex Fiorentina. Profilo del ’94, quindi nel pieno della propria carriera. Qualora non dovesse prolungare l’accordo attualmente in vigore con la Juventus, il ‘Diavolo’ potrebbe tentare di convincere Bernardeschi ad approdare alla corte di Pioli tramite offerta al ribasso.

Il noto agente, Federico Pastorello, chiede la stessa cifra che il calciatore guadagna ad oggi. Maldini, dal canto suo, avanzerebbe un’offerta da 3 milioni di euro netti all’anno. L’affare potrebbe comunque andare in porto, visto che il Milan rappresenterebbe senza dubbio un’ottima opzione per rilanciare Bernardeschi.